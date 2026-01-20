Проект «Производительность труда» привлёк более 300 подмосковных предприятий
Участниками проекта «Производительность труда» сегодня стали уже 334 подмосковных компании. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста региона.
Поддержку во внедрении инструментов федерального проекта предприятиям оказывают специалисты Регионального центра компетенций Московской области.
«В прошедшем году специалисты РЦК Московской области привлекли к участию в проекте «Производительность труда» 40 предприятий региона. Ещё 50 в 2025 году уже завершили внедрение инструментов бережливого производства на пилотных участках и продолжают самостоятельную работу на других потоках. Всего участниками «Производительности труда» являются 334 компании региона», – сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Она добавила, что суммарный экономический эффект от внедрения принципов бережливого производства на подмосковных предприятиях превысил 12 млрд рублей.
Федеральный проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». При поддержке специалистов Регионального центра компетенций Московской области предприятия определяют пилотный поток и этапы, нуждающиеся в улучшении, а затем внедряют соответствующие инструменты.
Как отметили в ведомстве, совместная работа сотрудников компании и специалистов РЦК позволяет улучшить производственные показатели – снизить время протекания процесса, уменьшить запасы в потоке, увеличить выработку.
Чтобы присоединиться к проекту, нужно подать заявку через портал.