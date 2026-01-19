Подмосковные предприниматели узнают о защите интеллектуальной собственности
Подмосковные предприниматели смогут присоединиться к бесплатному вебинару «Защита интеллектуальной собственности: авторское право, программы для ЭВМ и патенты». 28 января его проведёт Центр «Мой бизнес Московской области», сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Участникам вебинара расскажут о целях и значении регистрации прав на интеллектуальную собственность; разберут суть авторского права и патента; рассмотрят влияние такой регистрации на развитие бизнеса и нюансы процедуры оформления патента. Вебинар стартует в 11 утра. Участие бесплатное. Подключиться можно по ссылке.
Спикером выступит гендиректор компании по защите интеллектуальной собственности «ПроБренд» Александр Воронов.
