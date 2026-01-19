Достижения.рф

Подмосковные предприниматели узнают о защите интеллектуальной собственности

оригинал Фото: istockphoto / seb_ra

Подмосковные предприниматели смогут присоединиться к бесплатному вебинару «Защита интеллектуальной собственности: авторское право, программы для ЭВМ и патенты». 28 января его проведёт Центр «Мой бизнес Московской области», сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.



Участникам вебинара расскажут о целях и значении регистрации прав на интеллектуальную собственность; разберут суть авторского права и патента; рассмотрят влияние такой регистрации на развитие бизнеса и нюансы процедуры оформления патента. Вебинар стартует в 11 утра. Участие бесплатное. Подключиться можно по ссылке.

Спикером выступит гендиректор компании по защите интеллектуальной собственности «ПроБренд» Александр Воронов.

Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0