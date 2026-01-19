В ЦУР «Бизнес Подмосковья» за прошедший год поступило свыше 10 000 обращений

19 января 2026, 17:32

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

ЦУР «Бизнес Московской области» за 2025 год принял более 10 000 обращений по ведению предпринимательской деятельности. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Обратиться в центр можно посредством телефона горячей линии 0150, а также через Инвестиционный портал Подмосковья.

«За 12 месяцев прошедшего года в ЦУР «Бизнес Московской области» поступил 10051 запрос. Более из них 98% уже отработаны. Оставшимися обращениями сейчас занимаются профильные специалисты», – рассказала Зиновьева.