В ЦУР «Бизнес Подмосковья» за прошедший год поступило свыше 10 000 обращений
ЦУР «Бизнес Московской области» за 2025 год принял более 10 000 обращений по ведению предпринимательской деятельности. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Обратиться в центр можно посредством телефона горячей линии 0150, а также через Инвестиционный портал Подмосковья.
«За 12 месяцев прошедшего года в ЦУР «Бизнес Московской области» поступил 10051 запрос. Более из них 98% уже отработаны. Оставшимися обращениями сейчас занимаются профильные специалисты», – рассказала Зиновьева.Она отметила, что по сравнению с 2024 годом, структура запросов в ЦУР изменилась. Так, на 65% снизилось количество вопросов, связанных с газоснабжением. Это говорит о системных изменениях в этой важной для бизнеса сфере.
В то же время объём обращений по отдельным темам увеличился – например, по земле и недвижимости на 49%.