Достижения.рф

В ЦУР «Бизнес Подмосковья» за прошедший год поступило свыше 10 000 обращений

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

ЦУР «Бизнес Московской области» за 2025 год принял более 10 000 обращений по ведению предпринимательской деятельности. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.



Обратиться в центр можно посредством телефона горячей линии 0150, а также через Инвестиционный портал Подмосковья.

«За 12 месяцев прошедшего года в ЦУР «Бизнес Московской области» поступил 10051 запрос. Более из них 98% уже отработаны. Оставшимися обращениями сейчас занимаются профильные специалисты», – рассказала Зиновьева.
Она отметила, что по сравнению с 2024 годом, структура запросов в ЦУР изменилась. Так, на 65% снизилось количество вопросов, связанных с газоснабжением. Это говорит о системных изменениях в этой важной для бизнеса сфере.

В то же время объём обращений по отдельным темам увеличился – например, по земле и недвижимости на 49%.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0