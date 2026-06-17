Подмосковных школьников пригласили на онлайн-курс по искусственному интеллекту

17 июня 2026, 12:47

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Школьники Подмосковья с июня по август могут присоединиться к онлайн-программе по машинному обучению «Вектор ИИ». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Участники получат опыт работы с кодом, понимание того, как устроены ML-соревнования, а также качественную подготовку к олимпиадам и конкурсам.

«Стать участником программы можно с любым опытом подготовки – она доступна даже новичкам. Интенсив предусматривает три модуля сложности: «Базовый», «Базовый+» и «Продвинутый». Каждый содержит три вебинара с записями и примерами кода, учебные материалы и задания для самостоятельной работы», – рассказали в министерстве.