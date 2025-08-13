Подмосковные предприятия получили доступ к единому каталогу экспортных услуг

13 августа 2025, 17:32

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Российский экспортный центр предложил подмосковным компаниям новый цифровой инструмент для развития — Единый каталог услуг (ЕКУ) на платформе «Мой экспорт». В каталоге собраны свыше 640 мер поддержки от федеральных и региональных властей, институтов развития и финансовых организаций, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.