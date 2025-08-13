Подмосковные предприятия получили доступ к единому каталогу экспортных услуг
Российский экспортный центр предложил подмосковным компаниям новый цифровой инструмент для развития — Единый каталог услуг (ЕКУ) на платформе «Мой экспорт». В каталоге собраны свыше 640 мер поддержки от федеральных и региональных властей, институтов развития и финансовых организаций, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
С апреля 2024 года количество услуг в ЕКУ выросло на 75%, а число пользователей — на 80%. Для удобства предусмотрена расширенная фильтрация по региону, отрасли и статусу компании. Сервис особенно востребован среди малого и среднего бизнеса Московской области, которому он помогает находить программы поддержки экспорта в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
В Минсельхозпроде региона подчеркивают, что цифровизация услуг упрощает работу агропромышленного комплекса, позволяя предприятиям быстрее выходить на международные рынки.
