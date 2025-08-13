Подмосковный «Цифровой регион» станет российской платформой обмена ИИ-практиками

13 августа 2025, 15:37

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области количество реализуемых проектов с использованием искусственного интеллекта достигло 41. За три года оно увеличилось более чем в четыре раза.





Все они собраны на портале «Цифровой регион», где также в демонстрационном режиме представлены некоторые «умные решения», успешно реализованные в других регионах. Теперь портал станет единой площадкой обмена лучшими ИИ-практиками для всех субъектов страны.

«Когда региональные команды общаются и делятся новыми идеями, практическими наработками, это ускоряет развитие ключевых отраслей в масштабах страны. Сейчас особое внимание уделяется современным технологиям, востребованным по каждому направлении. Несколько лет назад мы запустили портал «Цифровой регион». Это витрина успешных цифровых проектов, библиотека ИИ-решений, где представлено более 250 успешных кейсов из 64 регионов в таких сферах, как госуправление, здравоохранение, транспорт, логистика и так далее. Хочется поблагодарить федеральных коллег за поддержку таких инициатив и помощь с их тиражированием», – рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«При этом изучить готовые решения, чтобы в дальнейшем внедрить их у себя, смогут не только органы власти, но и представители бизнеса. Это позволит субъектам не начинать с нуля в поисках одного и того же «умного решения», а также оптимизирует затраты регионов, так как они будут действовать по уже отработанным сценариям. Кроме того, на портале появятся федеральные ИИ-сервисы», – добавил глава региона.