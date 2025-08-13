Подмосковный «Цифровой регион» станет российской платформой обмена ИИ-практиками
В Московской области количество реализуемых проектов с использованием искусственного интеллекта достигло 41. За три года оно увеличилось более чем в четыре раза.
Все они собраны на портале «Цифровой регион», где также в демонстрационном режиме представлены некоторые «умные решения», успешно реализованные в других регионах. Теперь портал станет единой площадкой обмена лучшими ИИ-практиками для всех субъектов страны.
«Когда региональные команды общаются и делятся новыми идеями, практическими наработками, это ускоряет развитие ключевых отраслей в масштабах страны. Сейчас особое внимание уделяется современным технологиям, востребованным по каждому направлении. Несколько лет назад мы запустили портал «Цифровой регион». Это витрина успешных цифровых проектов, библиотека ИИ-решений, где представлено более 250 успешных кейсов из 64 регионов в таких сферах, как госуправление, здравоохранение, транспорт, логистика и так далее. Хочется поблагодарить федеральных коллег за поддержку таких инициатив и помощь с их тиражированием», – рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.По его словам, благодаря Центру развития искусственного интеллекта при правительстве России, который заработал в июне, «Цифровой регион» станет единым окном для обмена лучшими ИИ-практиками по всей стране.
«При этом изучить готовые решения, чтобы в дальнейшем внедрить их у себя, смогут не только органы власти, но и представители бизнеса. Это позволит субъектам не начинать с нуля в поисках одного и того же «умного решения», а также оптимизирует затраты регионов, так как они будут действовать по уже отработанным сценариям. Кроме того, на портале появятся федеральные ИИ-сервисы», – добавил глава региона.Развитие и внедрение искусственного интеллекта – приоритет государства. Как ранее заявлял вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, обмен опытом между регионами ускорит внедрение ИИ. А задача правительства – масштабировать разработки субъектов в сфере искусственного интеллекта на всю страну.
Для этого был создан проектный офис при правительстве России – Центр развития искусственного интеллекта. В его задачи которого входят систематизация внедрения ИИ, тиражирование лучших практик, обеспечение взаимодействия федерального центра, регионов и бизнеса по вопросам внедрения ИИ. ЦРИИ подключился к развитию платформы «Цифровой регион» в качестве федеральной площадки и анализу существующих практик.
Обновлённый портал планируют запустить как федеральный сервис уже в сентябре. На нём создадут личные кабинеты регионов, куда будут подгружаться данные по всем внедрённым «умным решениям». Центр развития искусственного интеллекта будет постоянно их анализировать и верифицировать, а также формировать на их основе список рекомендуемых сценариев по отраслям. Кроме того, на цифровой платформе появится возможность авторизации юрилиц через ЕСИА.
Уже сейчас на портале «Цифровой регион» представители бизнеса и госорганы могут узнать о заинтересовавшем их ИИ-решении, перейдя в карточку проекта, подать онлайн-заявку на его внедрение. Среди лидеров по количеству загруженных в «Цифровой регион» ИИ-проектов – Московская (41), Нижегородская области (20) и Ямало-Ненецкий автономный округ (16).