В Раменском на улице Ногина завершили ремонт двора

13 августа 2025, 14:35

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Дворовую территорию отремонтировали у дома №6 по улице Ногина в Раменском. Результат проведённых работ проверил глава муниципального круга Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Эдуард Малышев отметил, что все работы проведены в соответствии с техническими требованиями и завершены в срок.





«В рамках ремонта во дворе обновили асфальтобетонное покрытие проездов, тротуаров и пешеходных дорожек, уложили новый бортовой камень, установили новые скамейки и урны», — говорится в сообщении.