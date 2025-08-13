В Раменском на улице Ногина завершили ремонт двора
Дворовую территорию отремонтировали у дома №6 по улице Ногина в Раменском. Результат проведённых работ проверил глава муниципального круга Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Эдуард Малышев отметил, что все работы проведены в соответствии с техническими требованиями и завершены в срок.
«В рамках ремонта во дворе обновили асфальтобетонное покрытие проездов, тротуаров и пешеходных дорожек, уложили новый бортовой камень, установили новые скамейки и урны», — говорится в сообщении.При этом глава округа указал на плохое состояние входных групп. Теперь для завершения благоустройства двора управляющая компания отремонтирует подъезды. Недостатки в содержании входных групп должны устранить в ближайшее время.