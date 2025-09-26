Штрафы за незаконную торговлю в Подмосковье в этом году превысили 500 тыс. рублей

26 сентября 2025, 22:24

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области в августе провели 84 рейда и выявили многочисленные случаи несанкционированной торговли. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.







«Работники Минсельхозпрода проводили проверки вместе с должностными лицами органов местного самоуправления и сотрудниками МВД. По результатам составили 155 административных протоколов. Всего с начала года зафиксировали 799 нарушений. В 329 случаях изъяли товары. Сумма штрафов, наложенных по решениям судов, составила 535,5 тыс. рублей», – рассказали в министерстве.