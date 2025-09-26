Штрафы за незаконную торговлю в Подмосковье в этом году превысили 500 тыс. рублей
В Московской области в августе провели 84 рейда и выявили многочисленные случаи несанкционированной торговли. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Работники Минсельхозпрода проводили проверки вместе с должностными лицами органов местного самоуправления и сотрудниками МВД. По результатам составили 155 административных протоколов. Всего с начала года зафиксировали 799 нарушений. В 329 случаях изъяли товары. Сумма штрафов, наложенных по решениям судов, составила 535,5 тыс. рублей», – рассказали в министерстве.Там пояснили, что после внесения изменений в региональное законодательство в декабре прошлого года органы местного самоуправления получили полномочия привлекать нарушителей к ответственности. Это позволило усилить контроль за соблюдением правил торговли.