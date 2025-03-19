В Подмосковье выделили ещё 200 млн рублей на выплату бойцам СВО вместо участка

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Власти Подмосковья дополнительно выделили 200 млн рублей для выплат участникам спецоперации вместо земельных участков. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития региона.
В этом году в Московской области по поручению губернатора была введена новая мера поддержки – выплата 500 тыс. рублей взамен земли. Всего на это в региональном бюджете было предусмотрено свыше 300 млн рублей.
В случае гибели ветерана выплату предоставят его семье.
Опция доступна на региональном портале госуслуг.
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«В Подмосковье для бойцов и их семей предусмотрено около 30 региональных мер поддержки. Востребованы и компенсация за детский сад, и реабилитация, и бесплатный детский отдых. Вместе с госфондом «Защитники Отечества» мы сопровождаем каждую семью военного, помогаем решить все вопросы», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Как уточнили в министерстве, единовременную денежную выплату могут получить участники спецоперации, удостоенные звания Героя России или награждённые орденами за заслуги в ходе участия в СВО, являющиеся ветеранами боевых действий. На день завершения участия в специальной военной операции они должны иметь место жительства в Московской области.
В случае гибели ветерана выплату предоставят его семье.
Опция доступна на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская