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В Подмосковье выделили ещё 200 млн рублей на выплату бойцам СВО вместо участка

Фото: iStock / Oleg Elkov

Фото: iStock / Oleg Elkov

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Власти Подмосковья дополнительно выделили 200 млн рублей для выплат участникам спецоперации вместо земельных участков. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития региона.
В этом году в Московской области по поручению губернатора была введена новая мера поддержки – выплата 500 тыс. рублей взамен земли. Всего на это в региональном бюджете было предусмотрено свыше 300 млн рублей.
«В Подмосковье для бойцов и их семей предусмотрено около 30 региональных мер поддержки. Востребованы и компенсация за детский сад, и реабилитация, и бесплатный детский отдых. Вместе с госфондом «Защитники Отечества» мы сопровождаем каждую семью военного, помогаем решить все вопросы», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как уточнили в министерстве, единовременную денежную выплату могут получить участники спецоперации, удостоенные звания Героя России или награждённые орденами за заслуги в ходе участия в СВО, являющиеся ветеранами боевых действий. На день завершения участия в специальной военной операции они должны иметь место жительства в Московской области.

В случае гибели ветерана выплату предоставят его семье.

Опция доступна на региональном портале госуслуг.

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#военные
ВС РФ завершают разгром группы ВСУ в Курской области — Путин
19 марта 2025, 15:10

Фото: istockphoto/zim286

Разгром группировки ВСУ завершают российские военнослужащие, заявил президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры. Слова главы государства приводит РИА Новости.
«Наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области», — произнес президент.
Украина вторглась на территорию Курской области 6 августа 2024 года. Бои в российском регионе сегодня продолжаются. Недавно Путин заявлял, что Курская область должна быть освобождена от противника в ближайшее время. Верховный главнокомандующий поблагодарил войска, выразив уверенность, что все боевые задачи будут выполнены.

Ранее в Минобороны докладывали об атаке со стороны ВСУ на Кубань.

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Депутат Колунов назвал преимущества программы «Герои Подмосковья»
19 марта 2025, 14:05

Фото: https://t.me/kolunov_s

Кадровая программа «Герои Подмосковья» охватывает как частный сектор, так и государственное управление, позволяя участникам делать выбор. Об этом заявил сопредседатель ассоциации ветеранов СВО Московской области, депутат Госдумы Сергей Колунов.
«Программа ценна именно практическим подходом, так как участникам предлагают конкретные инструменты: обучение, возможность трудоустройства и поддержку», – сказал парламентарий РИАМО.
Региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» запущена по поручению президента Владимира Путина. Она направлена на помощь бойцам СВО в реализации себя на гражданке. Проект позволит им развить управленческие навыки, получить новые знания и построить карьеру.

Участники спецоперации могут подать заявку на участие в проекте «Герои Подмосковья» с 3 марта по 30 апреля на сайте. Обязательные условия для участия – российское гражданство и диплом о высшем образовании.
«Наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами. Одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, другие – построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», – пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Тестирование пройдёт на сайте с 1 по 29 мая в два потока: основной – с 1 по 4 мая, дополнительный – с 26 по 29 мая.

С 30 мая по 24 июня запланирован этап собеседований. 1 июля финалистов зачислят в программу. Очно-заочной обучение бесплатное, оно продлится с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026-го.

Лучшим участникам по итогам профессиональной переподготовки предложат вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

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Зеленский анонсировал телефонный разговор с Дональдом Трампом
19 марта 2025, 13:56

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (фото: РИА Новости / Стрингер)

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о предстоящем телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом, который состоится в среду, 19 марта. Об этом президент Украины сообщил на выступлении для представителей СМИ совместно с главой Финляндии Александром Стуббом.
Во время беседы планируется обсудить пути возможного урегулирования конфликта в Украине. Президент Украины заявил, что не сомневается в победе его страны в конфликте с Россией.

Зеленский также выразил намерение узнать подробности разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Заявление прозвучало на фоне недавнего телефонного общения Трампа и Путина, которое длилось 2,5 часа и состоялось вечером 18 марта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя состоявшийся накануне разговор Путина и Трампа, отметил, что лидеры хорошо понимают друг друга и поддерживают доверительные отношения. По его словам, решимость президентов играет ключевую роль в восстановлении отношений между Россией и США.

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Скандал с SHAMAN, сорванная помолвка и роман с Арзамасовой: как сейчас живет сын Олега Газманова Родион
19 марта 2025, 13:25

Певец Родион Газманов (фото: РИА Новости / Алексей Майшев)

Родион Газманов — оветский и российский эстрадный певец и музыкант. Еще в шесть лет он покорил слушателей хитом «Люси», который записал в дуэте с отцом, Народным артистом России Олегом Газмановым. Однако его путь не ограничился музыкой: он построил карьеру в финансах, вернулся в шоу-бизнес, участвовал в крупных музыкальных проектах и даже попробовал себя в политике.
Как сейчас живет артист, чем он занимается сейчас и что известно о его личной жизни, расскажет «Радио 1».

Чем известен Родион Газманов


Родион Газманов — российский певец, музыкант и общественный деятель. Родился 3 июля 1981 года в Калининграде. Он — сын народного артиста России Олега Газманова.

Широкую известность Родион получил еще в детстве: в шесть лет он записал с отцом хит «Люси», который мгновенно стал популярным. Позже в репертуаре Газмановых появилась еще одна знаковая песня — «Танцуй, пока молодой».

Олег и Родион Газмановы (фото: Instagram* / rodder13)

Несмотря на раннюю популярность, Газманов-младший не сразу выбрал музыкальную карьеру. Он окончил школу в Москве, учился в колледже в Англии, а затем поступил в Финансовую академию, получив красный диплом. После успешной работы в финансовой сфере в 2012 году он принял решение вернуться в музыку.

В 2013 году артист выпустил свой первый сольный альбом. В 2015-м прошел кастинг в шоу «Голос», где попал в команду Григория Лепса. С тех пор Родион активно занимается творчеством и продолжает строить музыкальную карьеру.

Личная жизнь Родиона Газманова: неудачный роман и сорванная помолвка


Несмотря на успешную карьеру, 43-летний артист еще не был женат и не имеет детей.

В 2021 году Родион признался, что его серьезные отношения завершились, хотя он даже планировал сделать предложение возлюбленной. Однако роман не сложился, и Газманов решил сосредоточиться на творчестве.

«Назначил дату, а потом все куда-то полетело не в ту сторону. Узнал, что кольцо можно сдать. Когда покупал и сдавал кольцо, меня напоили шампанским. Сказали: "Приходите еще, мы знаем, что вы вернетесь"», —вспоминал артист.

Переживания от разрыва отразились в его альбоме «Шаг вперед». Как рассказал певец, все песни посвящены его бывшей девушке, с которой он был вместе около пяти лет. Создание альбома помогло ему пережить разрыв, и сейчас он считает себя счастливым человеком.

Имя своей избранницы артист не раскрывал, но ему приписывали отношения с известными личностями, включая Лизу Арзамасову и Ольгу Бузову. Сам он опровергал эти слухи, заявляя, что не смог бы встречаться с коллегами по шоу-бизнесу.

Родион Газманов и Лиза Арзамасова (фото: Instagram* / rodder13)

Родион также подчеркнул, что не любит обсуждать личную жизнь, так как считает, что артист должен быть интересен своим творчеством, а не сплетнями.

Конфликт между Газмановым и певцом SHAMAN


В октябре 2023 года певец сообщил об отмене запланированного тура по Уралу. В СМИ появилась информация, что причиной мог стать его конфликт с Ярославом Дроновым (SHAMAN).

Газманов опубликовал в соцсетях снимок с SHAMAN, сопроводив его неоднозначным комментарием.

«Ярослав Дронов. Он же SHAMAN. Он же певец, композитор и автор песен. Кстати, каких?» — написал Газманов - младший.

Старший сын бросил бизнес, пасынок стал моделью, а юная дочь сделала пластику: как живут дети Газманова
Старший сын бросил бизнес, пасынок стал моделью, а юная дочь сделала пластику: как живут дети Газманова

Позже он объяснил свою позицию, отметив, что не хотел никого задеть и находится в хороших отношениях с коллегой.

«Ярослав — крутейший исполнитель, пишущий крепкие хиты, очень здорово умеющий держать публику. И, как выяснилось при личном знакомстве, еще и человек хороший», — написал музыкант в соцсетях.

Он также отметил, что никакого скандала между ними не было и порекомендовал не верить тому, что пишет желтая пресса.

Позиция Родиона Газманова по спецоперации


Родион Газманов поддерживает проведение специальной военной операции и выступает в поддержку действий российских властей.

Родион Газманов (фото: Instagram* / rodder13)

В феврале 2024 года он выпустил песню «Затишье», которую посвятил участникам СВО. По словам артиста, он не спал двое суток, но в итоге создал композицию, которую посвятил российским бойцам.

«В декабре я выступал в парке "Патриот" перед ребятами, которые должны были со дня на день уехать на фронт. И меня осенила мысль, что мне абсолютно нечего сказать этим людям своими песнями. Они все про любовь», — отметил Газманов.

Кроме того, певец неоднократно критиковал артистов, которые не выражают свою позицию по этому вопросу, называя их поведение «подлым и низким».

«Ребята, усидеть на двух стульях не получится», — подчеркнул исполнитель.

Как сейчас живет Родион Газманов


Сегодня Родион Газманов продолжает активно развивать свою карьеру.

Он стал участником музыкального шоу «Один в один» на телеканале «Россия», где в первом выпуске перевоплотился в Валерия Сюткина.

«Сложность выступления в образе Сюткина, наверное, заключалась в том, чтобы не петь своим голосом. Потому что прежде чем проникаться образ другого артиста, нужно, так сказать, потерять себя, отказаться от себя, закрыть себя внутри. Здесь нужно не петь как Родион Газманов, а попробовать петь как Валерий Сюткин. И, конечно, долгие репетиции, шесть часов на пластическом гриме — это моменты, которые в какой-то степени привычные, но не самые комфортные», — рассказал музыкант в беседе со «СтарХитом».

Родион Газманов (фото: Instagram* / rodder13)

Также он участвовал в проекте «Ну-ка, все вместе!».

Помимо музыки, Газманов пробует себя в политике. В 2024 году он подал документы на выборы депутатов Мосгордумы по одномандатному округу и 8 сентября был избран депутатом. Теперь он намерен активно работать в своем округе, решая вопросы помощи ветеранам, патриотического воспитания, поддержки молодежи и другие социально значимые темы.

Также он рассказал, что живет в загородном двухэтажном коттедже, который возвел и обустроил собственными руками.

«Дом строил я, причем каждый этап работ начинал сам. То есть работал с бригадой. Для меня этот дом был своеобразной дипломной работой для самого себя, потому что проект разрабатывался под моим руководством. Все инженерные сети, моменты, касающиеся удобства, прошли через меня», — сказал музыкант.

Площадь дома составляет 430 квадратных метров, в нем есть гостиная, несколько спален и собственная звукозаписывающая студия.

«Я понял, что лишних комнат здесь нет. У меня есть гараж, студия. Здесь есть гостевые спальни, гостиная, постирочная. Есть комната, которую я вам не покажу. Ко мне в гости приезжает мама — это бывает нечасто, но бывает — это ее персональная комната. Мама живет в Калининграде, но приезжает меня воспитывать», — поделился певец.

Олег и Родион Газмановы (фото: Instagram* / rodder13)

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В Минобороны сообщили последние новости СВО
МО РФ: ВСУ атаковали объект на Кубани после переговоров Путина и Трампа
19 марта 2025, 13:17

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Объект на Кубани атаковали боевики ВСУ после того, как президент России Владимир Путин отдал ВС РФ приказ прекратить удары по энергоинфраструктуре Украины. Об этом доложили в Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что в этот момент в воздухе были семь беспилотников России. Они были нацелены на энергетические объекты Украины под Николаевом, связанные с ВПК республики.

Атаки со стороны киевского режима на энергоинфраструктуру РФ — подготовленная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы американского лидера Дональда Трампа, подчеркнули в МО РФ.

Накануне в Минобороны докладывали, что ВСУ попытались вклиниться на западе Белгородской области в целях создать негативный фон вокруг переговоров Путина с Трампом, запланированных вечером 18 марта.

Уточнялось, что боевики лишились танка и прочей техники, а также до 60 единиц живой силы. Все атаки со стороны ВСУ были отражены.

Ранее журналист высказался об атаке ВСУ на РФ во время переговоров.

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Попытка прорыва ВСУ в Белгородской области и контратаки под Суджей: последние новости СВО 19 марта
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