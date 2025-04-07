В Московской области работают 22% самозанятых Центрального федерального округа

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Число работающих в Подмосковье самозанятых предпринимателей по итогам I квартала этого года приблизилось к 900 тыс. Это около 22% от числа самозанятых в ЦФО, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«По итогам первых трёх месяцев 2025 года число самозанятых в Московской области превысило 898,3 тыс. Это около 22% от общего числа самозанятых, зарегистрированных в Центральном федеральном округе. Только с начала года в Подмосковье зарегистрировали более 53 тыс. самозанятых. С момента введения специального налогового режима в 2019 году самозанятые региона заработали около 500 млрд рублей», – уточнила Зиновьева.Как напомнили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, узнать о поддержке бизнеса в регионе можно на инвестиционном портале Московской области.
Поддержка предпринимателей осуществляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Читайте также:
Фонд микрофинансирования Подмосковья с начала года выдал более 175 млн рублей
Для предпринимателей Подмосковья проведут бесплатный вебинар по бизнес-моделям
В Подмосковье развивают 10 проектов по импортозамещению косметики
Лора Луганская