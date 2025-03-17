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Подмосковных жителей приглашают принять участие в конкурсе «Кубок сельских пекарей России»

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Пекари, кондитеры и другие специалисты хлебопекарной отрасли, работающие в сельской местности на предприятиях и в малых хозяйствах, приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «Кубок сельских пекарей России – 2025», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Мероприятие организовано Минсельхозом РФ в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Конкурс призван поддержать региональные традиции хлебопечения, выявить талантливых мастеров и определить лучших специалистов в этой сфере. Для участия необходимо представить два вида продукции: хлебобулочное изделие, отражающее традиции региона, и хлеб, соответствующий принципам здорового питания. К заявке прилагаются технологические инструкции и краткое описание продукции.

Кроме того, участникам предстоит снять видео о своей пекарне или кондитерской, рассказать о её истории, достижениях и планах, а также предоставить рекомендацию.

Подать заявку можно до 1 апреля, заполнив форму на официальном сайте конкурса и прикрепив фотографии продукции, видеопрезентацию и рекомендацию. Подробные инструкции и требования к материалам также доступны на сайте. Экспертиза заявок и определение финалистов завершатся до 30 апреля и будут отобраны финалисты — по 16 команд от каждого федерального округа, включая Центральный. Точная дата и место проведения финала будут объявлены дополнительно.

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В Дубне закрыли ледовый сезон огненным шоу
17 марта 2025, 16:39

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В этом сезоне в Дубне впервые по губернаторской программе появились катки с системой искусственного охлаждения, и сразу на обеих сторонах города — как на правом, так и на левом берегу. Эти катки подарили дубненцам массу ярких впечатлений, привлекая более 70 тысяч посетителей за всю зиму и начало весны, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Церемония закрытия катков прошла в солнечный весенний день, с насыщенной программой. Местные жители пришли не только как зрители, но и как участники. Фигуристы представили впечатляющее шоу, а горожане принимали участие в флешмобе и брали уроки катания от профессиональных тренеров. В качестве дополнения артисты исполнили как зажигательные, так и лиричные композиции на импровизированной сцене возле катка.

«Знаю, что катки полюбились дубненцам. Они дарили эмоции, стали местом встреч для влюбленных, точками притяжения для друзей», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Благодаря стабильному качеству льда и доступности коньков в любую погоду, многие жители смогли впервые научиться кататься, а кто-то значительно улучшил свои навыки. Жители отмечают, что в этом сезоне катались на коньках больше, чем когда-либо.

Завершением сезона на Левом берегу стал хоккейный матч, а кульминацией работы катков стало огненное шоу.

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Подмосковные борцы завоевали 162 медали на всероссийском турнире по грэпплингу
17 марта 2025, 16:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

58 золотых, 51 серебряную и 53 бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на всероссийском мастерском турнире по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги памяти сотрудников спецподразделений, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Более 160 завоёванных наград позволили сборной Московской области дважды возглавить общекомандный зачёт турнира, опередив сборные Москвы и Рязанской области», — отмечается в сообщении.
Соревнования проводились в ряханском спорткомплексе «Арена Атрон» с 14 по 17 марта во взрослой и детской возрастных категориях. Участниками турнира стали свыше 700 спортсменов из 25 российских регионов. Подмосковье представляли более 100 спортсменов из округов Наро-Фоминский, Лыткарино, Ленинский, Раменский и других.

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Строительная готовность ФОКа в Бронницах превысила 70%
17 марта 2025, 15:57

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Физкультурно-оздоровительный комплекс возводят на улице Москворецкая в Бронницах, в настоящее время строительная готовность объекта составляет более 70%, завершить работы и сдать ФОК в эксплуатацию должны в текущем году, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте монтирую вентилируемый фасад, устраивают инженерные системы, выполняют отделочные работы и благоустраивают прилегающую территорию», — говорится в сообщении.
В физкультурно-оздоровительном центре общей площадью свыше 2 тысяч квадратных метров располагается универсальный спортзал с трибунами на 100 человек, а также помещение для хранения инвентаря, помещения для судей, зал для занятия фитнесом, зал для силовой подготовки с тренажёрами, медблок и буфет.

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На Озернинском водохранилище спасли провалившуюся под лёд лосиху
17 марта 2025, 15:44

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Лосиха провалилась под лёд на Озернинском водохранилище в Рузском округе, животное спасли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«О том, что лосиха угодила в ледяную полынью, в единую службу спасения «Система-112» сообщили очевидцы. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что животное барахтается в ледяной воде в двухстах метрах от берега. Специалисты в гидрокостюмах и на спасательном плоту отправились на выручку тонущей лосихе. Они распиливали лёд бензопилой и прокладывали животному путь к берегу», — говорится в сообщении.
Добравшись до лосихи, один из спасателей обвязал её верёвкой и животное вытащили из воды на сушу. После чего лосиху передали сотрудникам ветеринарной службы, прибывшим на место происшествия.

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В Подмосковье до конца года откроют более 70 новых школ и детсадов
17 марта 2025, 15:06

Фото: istockphoto.com/Zhang Shu

30 новых школ, рассчитанных на 24,7 тыс. учеников, и 41 детский сад на 8,8 тыс. должны открыть в текущем году на территории Московской области. Об этом доложила на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с главами областных министерств, ведомств и округов министр образования региона Ингрид Пильдес.
«В этом году уже открылось три школы на 3,3 тыс. мест — в деревне Ермолино Ленинского округа, деревне нагорное округа Мытищи и в реутовском микрорайоне 10А, а также и пять детских садов на тысячу мест — в Ленинском округе, Реутове, Красногорске, Домодедове и Богородском. А всего до конца года планируется открыть 41 детский сад и 30 школ: почти 25 тысяч мест обеспечим для школьников и почти 9 тысяч мест — для дошкольников», — сказала Ингрид Пильдес.
Она добавила, что в марте текущего года должны быть открыты ещё три детсада на 400 мест — два в Одинцовском округе и один в Балашихе.

Ингрид Пильдес также сообщила, что ЕГЭ в 2025 году в Московской области будут сдавать 35.5 тыс. человек. А первоклассников в подмосковных школах на учебный год 2025/2026 ожидается более 106 тысяч.

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