Подмосковных жителей приглашают принять участие в конкурсе «Кубок сельских пекарей России»

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Пекари, кондитеры и другие специалисты хлебопекарной отрасли, работающие в сельской местности на предприятиях и в малых хозяйствах, приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «Кубок сельских пекарей России – 2025», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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Дайана Хусинова