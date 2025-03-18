Стало известно, сколько яиц покупают жители Подмосковья в месяц

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В магазинах и на рынках Подмосковья представлен широкий ассортимент яиц — куриные и перепелиные, белые и коричневые, различных категорий и размеров.
Этот продукт является ценным источником белка, необходимого для восстановления тканей, а также содержит витамины B12 и D, поддерживающие здоровье нервной и иммунной систем.
В прошлом месяце жители региона приобрели 159,4 миллиона яиц, что составляет около 5,6 миллиона штук в день, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Помимо сетевых и розничных магазинов, яйца продаются на рынках и ярмарках, где проходят проверки региональной государственной ветеринарной службы. За месяц было проведено свыше 500 исследований продукции, отобрано более 400 проб. В регионе работает 79 государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, в которых задействованы 123 специалиста. Ранее в министерстве сообщили, что в Подмосковье реализуется инвестиционный проект по созданию комплекса по производству яиц, который к 2028 году достигнет мощности 630 миллионов штук в год. Также введён в эксплуатацию селекционно-генетический центр «Смена», который позволит заменить импорт инкубационного яйца для бройлерного производства. В перспективе к 2030 году объём производства яиц в регионе планируется увеличить в 5,5 раза. Читайте также:
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Дайана Хусинова