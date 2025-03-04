Подмосковные представители малого и среднего бизнеса поучаствуют в международной выставке

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области рассматривает возможность организации участия местных предприятий малого и среднего бизнеса в 24-й Международной выставке «UzFood 2025», которая пройдет с 8 по 10 апреля 2025 года в Ташкенте, Узбекистан, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.