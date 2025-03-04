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Подмосковные представители малого и среднего бизнеса поучаствуют в международной выставке

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиМинистерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиМинистерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области рассматривает возможность организации участия местных предприятий малого и среднего бизнеса в 24-й Международной выставке «UzFood 2025», которая пройдет с 8 по 10 апреля 2025 года в Ташкенте, Узбекистан, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Выставка ориентирована на продвижение пищевых продуктов, установление новых деловых контактов и обмен опытом. В мероприятии примут участие более 300 компаний из разных стран, представляющие все сегменты пищевой и перерабатывающей промышленности, включая мясную, молочную, хлебобулочную продукцию, напитки и упаковку.

Основные направления выставки охватывают производство и переработку продуктов питания, технологии хранения и упаковки, а также инновации в области качества и безопасности продуктов. Также планируются семинары, мастер-классы и консультации с отраслевыми экспертами, а для демонстрации новинок предусмотрены выставочные стенды.

Участие в выставке предоставляет возможности для расширения партнерских связей, развития дистрибьюторской сети и оценки конкурентоспособности продукции на международном рынке.

Заявки на участие можно подать по ссылке.

Дополнительные вопросы можно направлять ответственному менеджеру Фонда, Ольге Матвеевой, по телефону: (+7(495)150-39-41(11)) или на электронную почту.

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В 11 округах Московской области ликвидировали незаконные граффити и рекламу
04 марта 2025, 17:02

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиМинистерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Специалисты Мосавтодора устранили незаконную рекламу и граффити на объектах дорожной инфраструктуры в 11 округах Подмосковья, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Несанкционированную рекламу сняли с дорожных знаков:
  • на улице Набережная Циолковского в Жуковском;
  • на улице Полиграфистов в Чехове;
  • на улице Полевой во Фрязине.

Кроме того, рекламу удалили с остановочных павильонов:

  • на Можайском шоссе в селе Перхушково Одинцовского округа;
  • на улице Донбасской в микрорайоне Ожерелье г.о. Кашира;
  • на Осташковском шоссе в деревне Беляниново г.о. Мытищи;
  • в Богородском округе на улице Центральной в селе Кудиново и в деревне Кашино.

Специалисты также очистили павильоны от граффити на Московском шоссе и улице 1-ая Московская в Серпухове, на улице Заводской в деревне Демихово Орехово-Зуевского округа.

Вандальные надписи были удалены с дорожных знаков на улице Коммунальной в Королёве и улице Ленина в рабочем посёлке Правдинский Пушкинского округа.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Подмосковья напоминает жителям и гостям региона о важности сохранения состояния дорожной инфраструктуры, так как её повреждение не только нарушает закон, но и может угрожать безопасности на дорогах.

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Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей на спартакиаде инвалидов
04 марта 2025, 17:01

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали спортсмены их Московской области на IV всероссийской спартакиаде инвалидов, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся лыжник Иван Серебряков (спорт лиц с ПОДА) по итогам забега на дистанции пять классическим стилем. Кроме того, он выиграл две бронзовые медали в спринте свободным и классическим стилем», — говорится в сообщении.
Ещё одну золотую медаль получил подмосковный горнолыжник Роман Лопатин в дисциплине «слалом-гигант» (спорт глухих). А Иван Павлик — также горнолыжник из Московской области — стал вторым в дисциплине «слалом» (спорт глухих), и выиграл бронзовую медаль в дисциплине «слалом-гигант».

IV всероссийская спартакиада инвалидов проходила в Ижевске, участие в соревнованиях приняли свыше 300 спортсменов из 19 российских регионов.

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#горные лыжи
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Жители Подмосковья могут поучаствовать в новом сезоне конкурса «Моя страна – моя Россия»
04 марта 2025, 16:45

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Стартовал новый сезон Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Организаторами выступила президентская платфора «Россия – страна возможностей».
Жители Московской области могут представить авторские социально значимые проекты и инициативы до 11 мая 2025 года.

Конкурс пройдет в 22-й раз. Он включает в себя 14 номинаций, охватывающих различные сферы: от улучшения качества жизни и цифровизации до сохранения исторического наследия. Лучшие проекты получат поддержку в виде образовательных грантов, стажировок и предложений о работе. В 2025 году конкурс будет расширен новыми программами и номинацией «Моя страна. Моя история. Моя Победа»

«Конкурс "Моя страна — моя Россия" — это уникальная возможность внести свой вклад в развитие малой родины. Одна из номинаций посвящена сохранению традиционных ценностей — "Моя семья: преемственность, ценности и смыслы". Уважение к исторической памяти и продвижение семейных ценностей — это гарантия единства народа и процветания государства в будущем», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В прошлом сезоне в конкурсе приняло участие 1824 человека из Московской области, девять из которых дошли до финала, где им предстояло защищать свои проекты в онлайн-формате.

Презентация нового сезона состоялась 4 марта в Национальном центре «Россия».

Авторы лучших проектов получат поддержку в виде образовательных грантов, льгот при поступлении в ВУЗы, стажировок и предложений о работе.

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В Егорьевске росгвардейцы помогли пострадавшему в ДТП
04 марта 2025, 16:29

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

ДТП с участие «Нивы» и «ГАЗели» произошло на территории муниципального округа Егорьевск. В столкновении пострадал один человек, помощь ему оказал патруль росгвардейцев, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Экипаж Росгвардии получил сообщении об аварии, когда находился на маршруте патрулирования. Правоохранители немедленно направили к месту происшествия. Они обнаружили, что пострадал один из водителей, вызвали скорую помощь и контролировали состояние пострадавшего до прибытия бригады медиков», — говорится в сообщении.
Пострадавшего доставили в ближайшую больницу. Водитель и пассажир второго автомобиля не пострадали.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии помогли задержать подозреваемых в организации нарколаборатории в частном доме в подмосковной деревне Хвостово.

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#росгвардия
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В парках Каширы проходят различные мастер-классы и занятия спортом
04 марта 2025, 16:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В парках Каширы каждую неделю проходят различные мероприятия, которые становятся популярным местом для жителей и гостей округа. Составленное сотрудниками парков расписание включает множество активностей для людей всех возрастов в рамках губернаторской программы «Парки Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Такая инициатива — отличная возможность для семейного досуга, общения и творчества. С полным списком мероприятий с 3 по 9 марта можно ознакомиться в городских парках округа.

«Мастер-классы и культурно-просветительская деятельность, йога смеха, утренняя зарядка и дыхательная гимнастика в рамках проекта "Активное долголетие", а также многое другое ждет всех жителей и гостей наших парков на этой неделе», — сообщила директор городского парка Олеся Кожадей.

Найти подробную информацию и возможность записаться на мастер-классы можно в Telegram-канале парка.

Более подробную афишу мероприятий округа можно увидеть в Telegram-канале «Кашира. Культура. Спорт».

Мероприятия могут быть отменены из-за погодных условий. Возрастное ограничение: 0 .

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