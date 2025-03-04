Подмосковные представители малого и среднего бизнеса поучаствуют в международной выставке

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиМинистерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области рассматривает возможность организации участия местных предприятий малого и среднего бизнеса в 24-й Международной выставке «UzFood 2025», которая пройдет с 8 по 10 апреля 2025 года в Ташкенте, Узбекистан, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Выставка ориентирована на продвижение пищевых продуктов, установление новых деловых контактов и обмен опытом. В мероприятии примут участие более 300 компаний из разных стран, представляющие все сегменты пищевой и перерабатывающей промышленности, включая мясную, молочную, хлебобулочную продукцию, напитки и упаковку.
Основные направления выставки охватывают производство и переработку продуктов питания, технологии хранения и упаковки, а также инновации в области качества и безопасности продуктов. Также планируются семинары, мастер-классы и консультации с отраслевыми экспертами, а для демонстрации новинок предусмотрены выставочные стенды.
Участие в выставке предоставляет возможности для расширения партнерских связей, развития дистрибьюторской сети и оценки конкурентоспособности продукции на международном рынке.
Заявки на участие можно подать по ссылке.
Дополнительные вопросы можно направлять ответственному менеджеру Фонда, Ольге Матвеевой, по телефону: (+7(495)150-39-41(11)) или на электронную почту.
Читайте также:
Подмосковные ветеринары помогли раненому птенцу неясыти
Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за сбор краснокнижных первоцветов
Более 4,5 тысяч кафе и ресторанов Московской области включили постные блюда в своё меню
Основные направления выставки охватывают производство и переработку продуктов питания, технологии хранения и упаковки, а также инновации в области качества и безопасности продуктов. Также планируются семинары, мастер-классы и консультации с отраслевыми экспертами, а для демонстрации новинок предусмотрены выставочные стенды.
Участие в выставке предоставляет возможности для расширения партнерских связей, развития дистрибьюторской сети и оценки конкурентоспособности продукции на международном рынке.
Заявки на участие можно подать по ссылке.
Дополнительные вопросы можно направлять ответственному менеджеру Фонда, Ольге Матвеевой, по телефону: (+7(495)150-39-41(11)) или на электронную почту.
Читайте также:
Подмосковные ветеринары помогли раненому птенцу неясыти
Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за сбор краснокнижных первоцветов
Более 4,5 тысяч кафе и ресторанов Московской области включили постные блюда в своё меню
Дайана Хусинова