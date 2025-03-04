Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за сбор краснокнижных первоцветов

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
В Московской области из-за аномально тёплой погоды ожидается ранее массовее цветение растений, в том числе внесённых в Красную книгу России и региона. О редких первоцветах, а также об ответственности за их уничтожение рассказали в подмосковном министерстве экологии и природопользования.
«Первыми из краснокнижных цветов в Подмосковье появляются печеночница благородная, рябчик шахматный, ветреница дубравная, прострел раскрытый, хохлатка Маршалла и другие. Затем расцветают лук медвежий, рябчик русский, зубянка пятилистная, рябчик русский, тюльпан Биберштейна и медуница узколистная. А ближе к маю начинают цвести касатик безлистный, фиалка топяная, ветреница лесная и лапчатка белая», — говорится в сообщении.Отмечается, что любимый многими ландыш не является краснокнижным видом, однако он включён в перечень редких и уязвимых, поэтому и его не следует срывать.
Сбор букета из редких первоцветов грозит штрафом от двух с половиной тысяч до пяти тысяч рублей для физлица, от 15 тысяч до 20 тысяч рублей для должностного лица и от 500 тысяч до миллиона рублей для юрлица.
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