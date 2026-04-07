Теннисисты из Подмосковья стали победителями двух международных турниров
Золотые медали завоевали подмосковные теннисисты Тимофей Дерепаско и Елена Приданкина на международных турнирах ITF W50 во французском Нанте и ITF W15 в Шарм-эль-Шейхе в Египте. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Приданкина выступала в Нанте. Она поднялась на высшую ступень пьедестала почёта вместе с россиянкой Кирой Павловой.
«В финальном матче наши теннисистки победили тандем француженок. Третье место также заняли представительницы Франции», — говорится в сообщении.А Тимофей Дерепаско и его напарник Даниэль Симяков из Чехии стали лучшими на соревнованиях в Шарм-эль-Шейхе. Серебро досталось дуэту из Латвии и Франции, а бронзу завоевали спортсмены из ЮАР, Турции и Украины.