Подмосковные прыгуны в воду завоевали 11 медалей Спартакиады молодёжи
Шесть золотых, две серебряные и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на соревнованиях по прыжкам в воду в рамках VI летней Спартакиады молодёжи России. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Такой результат позволил сборной региона занять первое место в общекомандном зачёте. Второе и третье места заняли сборные Москвы и Санкт-Петербурга.
«Семь из одиннадцати медалей завоевала спортсменка из Подмосковья Виктория Казанцева. На её счету пять золотых наград, одно серебро и одна бронза. Призовые места Виктория заняла в личном зачёте, а также выступая в тандеме с Елизаветой Леоновой и Анной Ворониной и в смешанной паре с Ильёй Надеевым», — говорится в сообщении.Три медали завоевали Владислав Качанов и Илья Надеев. Они стали первыми в мужских парных соревнованиях. Надеев также завоевал два золота в синхронных прыжках с Викторией Казанцевой, а Качанов взял серебро и бронзу в личном зачёте.
Две бронзовые медали завоевали Анна Воронина: в парке с Викторией Казанцевой и в личном зачёте.