Подмосковные прыгуны в воду завоевали 11 медалей Спартакиады молодёжи

22 июля 2025, 09:25

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Шесть золотых, две серебряные и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на соревнованиях по прыжкам в воду в рамках VI летней Спартакиады молодёжи России. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Такой результат позволил сборной региона занять первое место в общекомандном зачёте. Второе и третье места заняли сборные Москвы и Санкт-Петербурга.





«Семь из одиннадцати медалей завоевала спортсменка из Подмосковья Виктория Казанцева. На её счету пять золотых наград, одно серебро и одна бронза. Призовые места Виктория заняла в личном зачёте, а также выступая в тандеме с Елизаветой Леоновой и Анной Ворониной и в смешанной паре с Ильёй Надеевым», — говорится в сообщении.