Плющенко ответил на заявления о кризисе среднего возраста

21 июля 2025, 19:59

Евгений Плющенко (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Поклонники Евгения Плющенко утверждают, что фигурист переживает кризис среднего возраста. Сначала он сделал себе эстетическую операцию, теперь же увлекся конным спортом. Общественная Служба Новостей узнала у артиста, действительно ли он переживает кризисный период.





По словам спортсмена, он не хочет комментировать свою жизнь, а особенно сейчас, в период резких перемен.





«Смена внешности, новые глаза, мои хобби — это все не ваше дело, и вас это никак не касается, нет желания комментировать что-либо из этого списка», — пояснил Плющенко.