Плющенко ответил на заявления о кризисе среднего возраста
Поклонники Евгения Плющенко утверждают, что фигурист переживает кризис среднего возраста. Сначала он сделал себе эстетическую операцию, теперь же увлекся конным спортом. Общественная Служба Новостей узнала у артиста, действительно ли он переживает кризисный период.
По словам спортсмена, он не хочет комментировать свою жизнь, а особенно сейчас, в период резких перемен.
«Смена внешности, новые глаза, мои хобби — это все не ваше дело, и вас это никак не касается, нет желания комментировать что-либо из этого списка», — пояснил Плющенко.
Семейный психолог Наталья Наумова отметила, что после 40 лет у многих мужчин действительно наступает кризис, который проявляется в попытках улучшить внешность и завести себе новые увлечения.
Ранее Яна Рудковская рассказала, сколько стоила пластическая операция Плющенко. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
*Запрещен в РФ