Тренер Бивола призвал Тима Цзю завершить карьеру

21 июля 2025, 17:13

Тренер Бивола: Тиму Цзю надо завязывать с боксом

Фото: iStock/FOTOKITA

Российский тренер Геннадий Машьянов, работающий с Дмитрием Биволом, заявил, что Тиму Цзю нужно завершить карьеру после досрочного поражения от Себастьяна Фундоры. Об этом пишет MMA.Metaratings.ru.





По мнению Машьянова, Тим Цзю не такого уровня боксер, которого можно было прочить в звезды.





«И так было слишком много неоправданных оваций и ожиданий от него. Возводили-возводили его на пьедестал, а как он столкнулся с более-менее нормальным оппонентом, оказалось, что не то, что пьедестала нет, фундамент еще не залит», — отметил тренер.