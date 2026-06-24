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Назван срок окончания капремонта дома на улице Каляева в Павловском Посаде

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Многоквартирный панельный дом на улице Каляева в Павловском Посаде капитально ремонтируют. Завершить работы, стартовавшие в мае, планируют в конце сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



В настоящее время строители крепят на фасад утеплитель. Потом его оштукатурят.

«Такой формат утепления позволит поддерживать комфортную температуру в квартирах», — отмечается в сообщении.
Кроме того, проводится ремонт крыши. Конструкцию планируется полностью заменить.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде на 100% выполнили комплексное благоустройство Павловской улицы, включающее обновление проезжей части и создание тротуаров. Теперь временное ограничение скорости здесь сняли.
Лев Каштанов

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