Назван срок окончания капремонта дома на улице Каляева в Павловском Посаде
Многоквартирный панельный дом на улице Каляева в Павловском Посаде капитально ремонтируют. Завершить работы, стартовавшие в мае, планируют в конце сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В настоящее время строители крепят на фасад утеплитель. Потом его оштукатурят.
«Такой формат утепления позволит поддерживать комфортную температуру в квартирах», — отмечается в сообщении.Кроме того, проводится ремонт крыши. Конструкцию планируется полностью заменить.
Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде на 100% выполнили комплексное благоустройство Павловской улицы, включающее обновление проезжей части и создание тротуаров. Теперь временное ограничение скорости здесь сняли.