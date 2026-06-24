Назван срок окончания капремонта дома на улице Каляева в Павловском Посаде

24 июня 2026, 16:12

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Многоквартирный панельный дом на улице Каляева в Павловском Посаде капитально ремонтируют. Завершить работы, стартовавшие в мае, планируют в конце сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В настоящее время строители крепят на фасад утеплитель. Потом его оштукатурят.





«Такой формат утепления позволит поддерживать комфортную температуру в квартирах», — отмечается в сообщении.