В автобусах Подмосковья стало почти на 90% больше безбилетников

24 июня 2026, 15:18

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Резкий рост случаев безбилетного проезда в автобусах компании «Мострансавто» зафиксировали сотрудники Административно-пассажирской инспекции Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





С начала года инспекторы выявили свыше 16,2 тыс. «зайцев»: на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года.





«Больше всего случаев неоплаченного проезда зафиксировано на маршруте №21, курсирующем между лобненским микрорайоном Южный и Шереметьево. Там с начала года поймали 1 725 безбилетников. Второе место антирейтинга занимает маршрут №367 «Константиново – Москва (м. Домодедовская)», где выявили 1 206 неоплаченных поездок. А замыкает топ-3 маршрут №889 (ул. Зеленая) – Москва (м. Щелковская)» с 360 безбилетниками», — говорится в сообщении.