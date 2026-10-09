Подмосковные прыгуны в воду завоевали семь медалей на «Лиге юных чемпионов»
Четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на всероссийском турнире по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили с 1 по 7 октября в два этапа: первый этап принимала Калуга, а второй — Руза.
«Четыре медали Подмосковью принёс Семён Качанов. Он показал лучшие результаты в прыжках с метрового и трёхметрового трамплина на первом этапе состязаний, а на втором этапе на трёхметровом трамплине получил золото, а на метровом — серебро», — говорится в сообщении.На высшую ступень пьедестала почёта поднялась и Виктория Базылева: она победила в прыжках с метрового трамплина среди девушек 12-13 лет. На её счету также бронза за прыжки с трёхметрового трамплина среди девушек 12-13 лет. Кроме того, третье место заняла Софья Кучерук в прыжках с трёхметрового трамплина среди девушек 10-11 лет.