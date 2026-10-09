Подмосковные прыгуны в воду завоевали семь медалей на «Лиге юных чемпионов»

09 октября 2026, 17:38

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на всероссийском турнире по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили с 1 по 7 октября в два этапа: первый этап принимала Калуга, а второй — Руза.





«Четыре медали Подмосковью принёс Семён Качанов. Он показал лучшие результаты в прыжках с метрового и трёхметрового трамплина на первом этапе состязаний, а на втором этапе на трёхметровом трамплине получил золото, а на метровом — серебро», — говорится в сообщении.