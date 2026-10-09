Жителям Подмосковья рассказали об удобных способах проверки начислений за ЖКУ

09 октября 2026, 17:14

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Проверить сумму начислений за жилищно-коммунальные услуги жители Московской области могут, не выходя из дома. О том, как это сделать, рассказали в пресс-службе регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Ответы на многие вопросы содержатся в самой квитанции. Там есть информация о тарифах, объёмах потребления, данные о переплатах и задолженностях, перерасчёты и итоговые суммы по каждой услуге.





«Если были корректировки или перерасчет, в справочном блоке квитанции напечатают поясняющее сообщение. Блок расположен в нижней части листа», — говорится в сообщении.