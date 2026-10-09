Жителям Подмосковья рассказали об удобных способах проверки начислений за ЖКУ
Проверить сумму начислений за жилищно-коммунальные услуги жители Московской области могут, не выходя из дома. О том, как это сделать, рассказали в пресс-службе регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Ответы на многие вопросы содержатся в самой квитанции. Там есть информация о тарифах, объёмах потребления, данные о переплатах и задолженностях, перерасчёты и итоговые суммы по каждой услуге.
«Если были корректировки или перерасчет, в справочном блоке квитанции напечатают поясняющее сообщение. Блок расположен в нижней части листа», — говорится в сообщении.Проанализировать начисления можно также с помощью сервиса «Умная платёжка». Он доступен в личном кабинете на сайте МрсОблЕИРЦ и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Платежи».
Кроме того, пользователи могут задать вопрос в чате сайта МрсОблЕИРЦ, позвонить в контакт-центр по телефону +7-499-444-01-00 или заказать видеоконсультацию чрез приложение.
Ранее сообщалось, что оплачивать счета за ЖКУ жители Подмосковья могут через мобильное приложение «Госуслуги. Дом». Там также сохраняется информация о предыдущих платежах, что может пригодится для проверки начислений. Кроме того, с помощью приложения можно общаться с соседями в официальном домовом чате, подавать заявки в управляющую компанию, заказывать поверку счётчиков, участвовать в общих собраниях собственников и получить доступ к полной информацию о капитальном ремонте здания.