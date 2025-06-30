Подмосковные прыгуны в воду завоевали семь медалей первенства Европы
Спортсмены из Московской области завоевали ещё четыре медали первенства Европы среди юниоров и юниорок по прыжкам в воду. По итогам турнира в копилке сборной региона – семь наград, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Виктория Казанцева из Электростали первенствовала в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина в тандеме с Надеждой Трифоновой. Вторую и третью ступени пьедестала заняли представители Украины и Великобритании. В индивидуальных прыжках с метрового трамплина Казанцева стала серебряным призером, а на трёхметровом трамплине взяла бронзу», – рассказали в ведомстве.Ещё одну бронзовую медаль в прыжках с трамплина 3 м среди юниоров заработал подмосковный спортсмен Владислав Качанов.
Ранее Казанцева завоевала на первенстве Европы золотую и серебряную награды. Качанов в предыдущие дни турнира стал бронзовым призёром в синхронных прыжках с трамплина 3 м. Таким образом, всего по итогам соревнований у команды Московской области – семь наград: два золота, два серебра и три бронзы.
Первенство Европы среди юниоров и юниорок 14-15 и 16-18 лет по прыжкам в воду проходило с 23 по 30 июня в Афинах.