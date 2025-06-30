Подмосковные прыгуны в воду завоевали семь медалей первенства Европы

30 июня 2025, 15:29

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали ещё четыре медали первенства Европы среди юниоров и юниорок по прыжкам в воду. По итогам турнира в копилке сборной региона – семь наград, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.







«Виктория Казанцева из Электростали первенствовала в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина в тандеме с Надеждой Трифоновой. Вторую и третью ступени пьедестала заняли представители Украины и Великобритании. В индивидуальных прыжках с метрового трамплина Казанцева стала серебряным призером, а на трёхметровом трамплине взяла бронзу», – рассказали в ведомстве.