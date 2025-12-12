В Подмосковье на балу школьного спорта наградили лучших спортсменов и учителей
Традиционный бал школьного спорта Подмосковья состоялся на площадке красногорской школы «Мозаика». В рамках мероприятия состоялась церемония вручения наград победителям и призёрам физкультурных мероприятий за 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
Собравшиеся чествовали спортсменов, добившихся успеха на первенствах и чемпионатах страны, Всероссийских играх школьных спортклубов, Всероссийского смотра, Президентских состязаний и прочих значимых турниров.
«Всего награды получили 220 человек», — говорится в сообщении.В число награждённых также вошли учителя, показавшие высокие результаты на конкурсе «Учитель здоровья России — 2025» и на региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогов физкультуры и спорта.