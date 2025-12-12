В Подмосковье на балу школьного спорта наградили лучших спортсменов и учителей

12 декабря 2025, 10:01

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Традиционный бал школьного спорта Подмосковья состоялся на площадке красногорской школы «Мозаика». В рамках мероприятия состоялась церемония вручения наград победителям и призёрам физкультурных мероприятий за 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.





Собравшиеся чествовали спортсменов, добившихся успеха на первенствах и чемпионатах страны, Всероссийских играх школьных спортклубов, Всероссийского смотра, Президентских состязаний и прочих значимых турниров.





«Всего награды получили 220 человек», — говорится в сообщении.