Футбольный агент Сафонов прокомментировал выступление Антона Митрюшкина за «Локомотив»

12 декабря 2025, 10:25

Агент Сафонов: Митрюшкин суперски смотрится, входит в топ-3 вратарей сезона РПЛ

Фото: iStock/NiseriN

Известный футбольный агент Алексей Сафонов в беседе с «РБ Спорт» прокомментировал выступление его бывшего клиента Антона Митрюшкина за «Локомотив» в текущем сезоне чемпионата России.





Митрюшкин, по его мнению, входит в тройку лучших вратарей этого сезона. Сафонов подчеркнул, что футболист на текущий момент демонстрирует достойную игру.





«Он суперски смотрится. Жалко, что он потерял года четыре-пять, но это не моя вина, не я его отправлял в Европу. Учитывая, что Рыжиков заиграл только в 27 лет, то у Митрюшкина все впереди», — добавил футбольный агент.