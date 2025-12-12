Футбольный агент Сафонов прокомментировал выступление Антона Митрюшкина за «Локомотив»
Известный футбольный агент Алексей Сафонов в беседе с «РБ Спорт» прокомментировал выступление его бывшего клиента Антона Митрюшкина за «Локомотив» в текущем сезоне чемпионата России.
Митрюшкин, по его мнению, входит в тройку лучших вратарей этого сезона. Сафонов подчеркнул, что футболист на текущий момент демонстрирует достойную игру.
«Он суперски смотрится. Жалко, что он потерял года четыре-пять, но это не моя вина, не я его отправлял в Европу. Учитывая, что Рыжиков заиграл только в 27 лет, то у Митрюшкина все впереди», — добавил футбольный агент.
В этом сезоне Митрюшкин закрепился в роли основного вратаря «Локомотива» в Российской Премьер-лиге. Он сыграл 17 матчей, пропустив 21 гол, и в четырёх из них сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Благодаря успешному выступлению, голкипер получил приглашение в сборную России.