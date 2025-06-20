Подмосковные прыгуны в воду завоевали уже три медали чемпионата России

20 июня 2025, 16:20

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали ещё две медали на чемпионате России по прыжкам в воду. Соревнования в синхронных прыжках принесли команде золото и серебро, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.







«Александр Бондарь первенствовал в синхронных смешанных прыжках с 10-метровой вышки в паре с Анной Конаныхиной из Санкт-Петербурга. А Виктория Казанцева из Электростали в тандеме с москвичкой Екатериной Беляевой взяли серебро в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. В первый день чемпионата Елизавета Кузина стала серебряным призёром в одиночных прыжках с метрового трамплина. Таким образом, в копилке подмосковных спортсменов – золотая и две серебряные награды», – рассказали в ведомстве.