Подмосковные прыгуны в воду завоевали уже три медали чемпионата России
Спортсмены из Московской области завоевали ещё две медали на чемпионате России по прыжкам в воду. Соревнования в синхронных прыжках принесли команде золото и серебро, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«Александр Бондарь первенствовал в синхронных смешанных прыжках с 10-метровой вышки в паре с Анной Конаныхиной из Санкт-Петербурга. А Виктория Казанцева из Электростали в тандеме с москвичкой Екатериной Беляевой взяли серебро в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. В первый день чемпионата Елизавета Кузина стала серебряным призёром в одиночных прыжках с метрового трамплина. Таким образом, в копилке подмосковных спортсменов – золотая и две серебряные награды», – рассказали в ведомстве.
На чемпионате России сильнейшие прыгуны в воду борются не только за медали и призовые, но и за путёвки на чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Соревнования проходят в Екатеринбурге 17-22 июня в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В турнире участвуют более 200 прыгунов в воду из 16 регионов России. Спортсмены разыграют 12 комплектов наград.