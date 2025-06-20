Представители Подмосковья завоевали три медали международного турнира по кендо
Одну золотую и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на международном фестивале по кендо «Звезды Белых Ночей». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся спортсмен из Егорьевска Кирилл Данилов, выступавший в юниорском первенстве. Бронзу завоевал его земляк Никита Покушев», — говорится в сообщении.Кроме того, спортсмены из Подмосковья стали бронзовыми призерами в командном зачете в составе сборной Центрального федерального округа.
Турнир-фестиваль проводился в Санкт-Петербурге с 13 по 15 июня. Его участниками стали свыше 120 спортсменов. Помимо соревновательной части, на фестивале были организованы мастер-классы и круглые столы с участием представителей международный и региональных федераций.