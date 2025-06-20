Представители Подмосковья завоевали три медали международного турнира по кендо

20 июня 2025, 11:49

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на международном фестивале по кендо «Звезды Белых Ночей». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.







«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся спортсмен из Егорьевска Кирилл Данилов, выступавший в юниорском первенстве. Бронзу завоевал его земляк Никита Покушев», — говорится в сообщении.