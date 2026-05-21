Подмосковные прыгуны в воду завоевали восемь медалей на ЧР в Казани
Представители Московской области завоевали восемь медалей на чемпионате России по прыжкам в воду, который прошёл в Казани с 14 по 21 мая, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Елизавета Кузина (Центр олимпийских видов спорта, Электросталь) стала обладательницей четырёх наград. Спортсменка взяла золото в прыжках с трёхметрового трамплина среди женщин. В паре с москвичом Ильёй Молчановым она также победила в смешанных синхронных прыжках с трёхметрового трамплина.
Серебряную медаль Кузина получила в прыжках с метрового трамплина, а бронзу — в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина среди женщин вместе с Кристиной Айдаровой из Свердловской области. Виктория Казанцева (Центр олимпийских видов спорта, Электросталь) также внесла весомый вклад в копилку команды региона. Спортсменка дважды поднялась на высшую ступень пьедестала: в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина среди женщин в паре с Викторией Фроловой из Санкт-Петербурга и в синхронных прыжках с 10-метровой вышки среди женщин в дуэте с Екатериной Беляевой из Москвы.
Кроме того, Казанцева завоевала серебро в смешанных синхронных прыжках с 10-метровой вышки вместе с Русланом Терновым из Москвы. Александр Бондарь (Центр олимпийских видов спорта, Руза) стал бронзовым призёром в смешанных синхронных прыжках с 10-метровой вышки, выступая в паре с Анной Конаныхиной из Санкт-Петербурга.
Чемпионат России по прыжкам в воду 2026 года прошёл в Казани с 15 по 20 мая в рамках государственной программы «Спорт России». В турнире приняли участие более ста сильнейших спортсменов страны, которые разыграли 12 комплектов наград в индивидуальных и синхронных дисциплинах на трамплине (1 м и 3 м) и вышке (10 м).
Соревнования стали ключевым этапом формирования национальной сборной для участия в чемпионате Европы по водным видам спорта. Он пройдёт в Париже с 31 июля по 16 августа.
