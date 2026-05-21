В Химках покажут танцевальную сказку о человеке и ИИ

21 мая 2026, 12:29

В Химках 23 мая на сцене Культурного центра «Салют» состоится премьера хореографической постановки о человеке и искусственном интеллекте. 250 юных танцоров представят философскую притчу на стыке чувств и алгоритмов — историю о грани между живой душой и цифровым кодом.





Автор и режиссёр спектакля — бывшая артистка балета ансамбля имени Игоря Моисеева Елизавета Мовродова. Она писала сценарий полгода, репетиции заняли три месяца. Она рассказала, что в центре сюжета — девочка Энн, выросшая в мире книг о памяти и «живого света души».



Однажды героиня оказывается на пороге двух миров: эмоций и цифрового пространства, где искусственный интеллект стремится стать главной силой бытия.



«Мне волнительно: мы представляем нашу танцевальную сказку — концерт без объявлений номеров. Дети ориентируются только на слова артистов, ловят ритм и эмоции, и каждая секунда здесь по‑настоящему важна», — добавила Мовродова.