В Восточном Подмосковье обновили более 100 км теплосетей за 5 лет

21 мая 2026, 13:08

«Единая Россия» подвела итоги реализации народной программы в сфере ЖКХ и благоустройства в Восточном Подмосковье за пять лет. На форуме «Есть результат!» партия представила жителям Щёлкова, Фрязино, Черноголовки, Лосино-Петровского, Звёздного городка, Раменского и Богородского результаты работы в этих направлениях, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щёлково.





В мероприятии участвовали представители общественности, предприятий, администраций муниципалитетов и депутаты. Секретарь местного отделения «Единой России», глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков сообщил, что за последние пять лет жители Восточного Подмосковья направили более 35 тысяч наказов. Большинство из них партийцы выполнили.



«Мы провели больше двух тысяч встреч с жителями, именно благодаря этой совместной работе многое удалось реализовать: обновили свыше 100 километров тепловых сетей, модернизировали 40 котельных, из них 23 — в Щёлково. Также здесь решили многолетний вопрос с котельной на улице Московская в микрорайоне Жегалово, а в 2025 году во Фряново построили ещё несколько новых котельных», — рассказал Булгаков.

«Это была действительно глобальная работа стоимостью более 19 миллиардов рублей по программе оздоровления Волги. При этом ни на один день мы не прекращали приём сточных вод от округов. На объекте внедрили современные технологии двухступенчатой биологической очистки и ультрафиолетового обеззараживания воды», — пояснил он.