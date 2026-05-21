В Восточном Подмосковье обновили более 100 км теплосетей за 5 лет
«Единая Россия» подвела итоги реализации народной программы в сфере ЖКХ и благоустройства в Восточном Подмосковье за пять лет. На форуме «Есть результат!» партия представила жителям Щёлкова, Фрязино, Черноголовки, Лосино-Петровского, Звёздного городка, Раменского и Богородского результаты работы в этих направлениях, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щёлково.
В мероприятии участвовали представители общественности, предприятий, администраций муниципалитетов и депутаты. Секретарь местного отделения «Единой России», глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков сообщил, что за последние пять лет жители Восточного Подмосковья направили более 35 тысяч наказов. Большинство из них партийцы выполнили.
«Мы провели больше двух тысяч встреч с жителями, именно благодаря этой совместной работе многое удалось реализовать: обновили свыше 100 километров тепловых сетей, модернизировали 40 котельных, из них 23 — в Щёлково. Также здесь решили многолетний вопрос с котельной на улице Московская в микрорайоне Жегалово, а в 2025 году во Фряново построили ещё несколько новых котельных», — рассказал Булгаков.Одним из крупнейших проектов последних лет стало завершение реконструкции Щёлковских очистных сооружений. Генеральный директор МУП «Межрайонный Щёлковский Водоканал» Максим Курако отметил, что этот объект имеет ключевое значение для нескольких округов Восточного Подмосковья.
«Это была действительно глобальная работа стоимостью более 19 миллиардов рублей по программе оздоровления Волги. При этом ни на один день мы не прекращали приём сточных вод от округов. На объекте внедрили современные технологии двухступенчатой биологической очистки и ультрафиолетового обеззараживания воды», — пояснил он.На форуме также представили результаты работы по благоустройству и развитию городской среды. В округах Восточного Подмосковья благоустроили более 60 общественных пространств и свыше 700 тысяч квадратных метров дворовых территорий.
Сейчас «Единая Россия» собирает предложения в новую народную программу на следующие пять лет. Жители могут направить свои инициативы через сайт естьрезультат.рф, по телефону горячей линии 8-800-200-89-50 или в общественных приёмных партии.