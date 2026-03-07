Россиянка в ходе конфликта с газовой службой ранила ножом судебного пристава

07 марта 2026, 18:04

В Туле перед судом предстанет женщина за нападение на судебного пристава

Фото: Istock/ipopba

В Туле завершено расследование уголовного дела о нападении на сотрудника службы судебных приставов. Подробности сообщает следственное управление СК России по Тульской области.