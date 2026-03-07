Россиянка в ходе конфликта с газовой службой ранила ножом судебного пристава
В Туле завершено расследование уголовного дела о нападении на сотрудника службы судебных приставов. Подробности сообщает следственное управление СК России по Тульской области.
По версии следствия, днём 17 марта 2025 года в жилом доме на улице Щегловская засека между женщиной и представителями газовой службы и УФССП возник конфликт. Причиной инцидента стало недовольство горожанки исполнением судебного решения.
В ходе ссоры местная жительница оказала сопротивление судебным приставам и несколько раз ударила одного из них ножом в область рук и тела. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 296 УК РФ (угроза насилием в отношении должностного лица). Следователи собрали достаточную доказательную базу и направили материалы в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Саратовской области мужчина искусал полицейского в психбольнице.
Читайте также: