Штраф от приставов довел россиянку до землянки

08 марта 2026, 17:24

ФССП: Томичка испугалась штрафа и спряталась от приставов в землянке

Фото: istockphoto/Evgeniy Grishchenko

В Томской области судебные приставы разыскали 41-летнюю жительницу Колпашево, которая пряталась от сотрудников службы в землянке на окраине города. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.