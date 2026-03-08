Штраф от приставов довел россиянку до землянки
В Томской области судебные приставы разыскали 41-летнюю жительницу Колпашево, которая пряталась от сотрудников службы в землянке на окраине города. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.
По данным ведомства, женщина унаследовала квартиру, но не оформила регистрацию, за что ее оштрафовали. После этого она перестала появляться по адресу, указанному в документах, и ее объявили в розыск.
Ориентировку приставам помогли составить сотрудники полиции, они уточнили, что разыскиваемую время от времени видят в одном из пригородных районов. Во время обхода территории местная жительница указала на пустырь, где работники ФССП заметили тропу к сооружению, напоминающему вход в погреб. Из трубы шел дым, а внутри оказалась сама должница — она топила печь-буржуйку.
Приставы уточнили, что, если в ближайшие дни женщина не начнет исполнять назначенное наказание, они составят протокол и направят материалы в суд, чтобы привлечь ее к ответственности за уклонение от обязательных работ.
