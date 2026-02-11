Подмосковные приставы взыскали миллионы долгов по алиментам и налогам
Судебные приставы Московской области продолжают работу с должниками. За последнее время специалисты взыскали крупные суммы по алиментам и налогам, а еще исполнили решения судов по конфискации имущества. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
В Щёлково приставы добились выплаты 453 000 рублей задолженности по алиментам. Мужчина перестал перечислять деньги после увольнения. Сотрудники службы ограничили ему выезд за границу и право управлять автомобилем. Суд назначил должнику 60 часов обязательных работ, но он продолжал уклоняться от выплат. После того как приставы подготовили материалы о признаках преступления, мужчина полностью погасил долг. Ограничения сняли, а текущие выплаты алиментов продолжаются.
В Химках приставы взыскали более 6 млн 113 тысяч рублей налоговой задолженности. Налог начислили на земельный участок, 10 квартир и свыше 50 машиномест. Специалисты возбудили исполнительное производство, предупредили должника об аресте счетов и запрете на выезд. Когда приставы начали процедуру реализации недвижимости и арестовали одну из квартир стоимостью около 7 млн рублей, собственник полностью оплатил задолженность.
В Подольске приставы помогли вернуть 205 000 рублей алиментов. По решению суда мужчина должен был ежемесячно выплачивать сумму в размере 94% прожиточного минимума на детей. За неуплату ему ограничили право управления транспортом и выезд за границу. Суд назначил 30 часов обязательных работ, но должник их не выполнил. После возбуждения уголовного дела он полностью погасил долг, и дело закрыли.
В Орехово-Зуевском округе приставы передали конфискованный автомобиль Министерству обороны России. Суд признал владельца машины и его сына виновными в нарушении законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. Автомобиль использовали при совершении преступления, поэтому по решению суда его конфисковали и передали государству.
