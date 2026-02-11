Подмосковные приставы взыскали миллионы долгов по алиментам и налогам

11 февраля 2026, 13:42

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области

Судебные приставы Московской области продолжают работу с должниками. За последнее время специалисты взыскали крупные суммы по алиментам и налогам, а еще исполнили решения судов по конфискации имущества. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.