В Ступине поймали медсестру, укравшую с банковской карты пациентки 950 000 рублей

09 февраля 2026, 15:22

оригинал Фото: istockphoto / Elena Mishina

Полицейские городского округа Ступино раскрыли кражу почти миллиона рублей с банковской карты пенсионерки. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть поступило заявление о краже от 69-летней местной жительницы. Сумма ущерба превысила 950 000 рублей.





«Как выяснилось, пожилая женщина при посещении частной клиники познакомилась с медсестрой. При проведении процедур та предложила пациентке «почистить телефон от вирусов». При каждом посещении, получив доступ к банковскому приложению, медработник переводила деньги на собственный счёт», – уточнила Петрова.