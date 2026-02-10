В Мытищах поймали курьера и охранника мошенников, едва не укравших миллион у пенсионера
Полицейские задержали в Мытищах курьера и охранника мошенников
Мытищинские полицейские раскрыли мошенничество в отношении пенсионера на миллион рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть поступило заявление от 85-летнего местного жителя. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся работником Ростелекома. Под предлогом переоформления договора на услуги связи он получил от пенсионера его паспортные данные.
«Затем с пожилым мужчиной связался якобы сотрудник Роскомнадзора. Он сообщил, что его личная информация попала в руки мошенников, а для сохранения сбережений в размере миллиона рублей их нужно срочно обналичить и передать доверенному лицу для внесения на некий «безопасный счёт». Пенсионер заподозрил обман и позвонил в полицию», – отметила Петрова.Дальнейшие действия проходили под контролем оперативников. В итоге сотрудники уголовного розыска задержали в момент передачи денег 20-летнюю жительницу Тверской области, исполнявшую в преступной схеме роль курьера, и 24-летнего жителя Пермского края. Тот наблюдал за действиями девушки, выступая охранником.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд отправил фигурантов под стражу.
По словам Петровой, сейчас полицейские устанавливают соучастников и выявляют причастность задержанных к аналогичным эпизодам.