В Мытищах поймали курьера и охранника мошенников, едва не укравших миллион у пенсионера

10 февраля 2026, 15:23

Полицейские задержали в Мытищах курьера и охранника мошенников

оригинал Фото: istockphoto / Dima Berlin

Мытищинские полицейские раскрыли мошенничество в отношении пенсионера на миллион рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть поступило заявление от 85-летнего местного жителя. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся работником Ростелекома. Под предлогом переоформления договора на услуги связи он получил от пенсионера его паспортные данные.





«Затем с пожилым мужчиной связался якобы сотрудник Роскомнадзора. Он сообщил, что его личная информация попала в руки мошенников, а для сохранения сбережений в размере миллиона рублей их нужно срочно обналичить и передать доверенному лицу для внесения на некий «безопасный счёт». Пенсионер заподозрил обман и позвонил в полицию», – отметила Петрова.