Подмосковные приставы заставили злостного алиментщика выплатить долг на 600 тыс. рублей

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
Подмосковные судебные приставы взыскали с гражданина задолженность по алиментам на 600 тыс. рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности региона.
«По решению суда мужчина должен был каждый месяц перечислять 20 тыс. рублей на содержание двоих несовершеннолетних детей. Когда он в очередной раз уволился с официального места работы, начала копиться задолженность. В итоге она превысила 600 тыс. Гражданин не спешил её гасить, поэтому приставы запретили регистрационные действия в отношении девяти его автомобилей, четырёх автоприцепов, двух жилых домов и земельных участков под ними», – отметили в ГУРБ.По данным ведомства, далее арестовали три грузовых фургона для дальнейшей принудительной реализации. Именно это подтолкнуло злостного алиментщика полностью погасить задолженность, а также оплатить 66 тыс. рублей исполнительского сбора.
Сейчас судебные приставы продолжают взыскивать текущие алименты уже на одного ребёнка должника, поскольку старший достиг совершеннолетия.
Читайте также:
Приставы оштрафовали микрофинсовую организацию, славшую должникам стихи-загадки
С подмосковной компании взыскали долг по зарплате сотруднице на 1,2 млн рублей
Жителям Подмосковья рассказали, как узнать об исполнительном производстве
Лора Луганская