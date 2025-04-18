Приставы оштрафовали микрофинсовую организацию, славшую должникам стихи-загадки

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по МО
Подмосковные судебные приставы оштрафовали микрофинансовую организацию, которая при взыскании просроченной задолженности направляла гражданам стихи-загадки. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления ФССП России по Московской области.
К приставам обратился житель Подмосковья с заявлением о нарушении требований закона при взыскании с него просроченной задолженности.
В итоге организацию признали виновной в совершении административного правонарушения и назначили административный штраф в 50 тыс. рублей.
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«На телефон заявителя стали поступать сообщения от неизвестных с требованием погасить её. В качестве доказательства мужчина представил скрин-шоты текстовых сообщений. В них сайт кредитной организации, с которой он оформил договор займа, был зашифрован в стихах-загадках. Название и контактный номер кредитора указаны не были, зато была прописана сумма задолженности. А номер, с которого приходили стихи, не определялся как принадлежащий кредитору», – говорится в сообщении.В ходе административного расследования было установлено, что микрофинансовая организация не поручала третьим лицам действий по возврату просроченной задолженности. Это говорило о том, что юрлицо организует работу по возврату долга по своему усмотрению, в нарушении закона.
В итоге организацию признали виновной в совершении административного правонарушения и назначили административный штраф в 50 тыс. рублей.
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Лора Луганская