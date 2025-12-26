Производитель удобрений из Подольска увеличил выработку на 70%
Федеральный проект «Производительность труда» позволил производителю удобрений «РУСИНХИМ» из Подольска увеличить выработку на 70%. Предприятие внедрило инструменты бережливого производства на пилотном потоке, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
В качестве пилотного потока был выбран процесс производства сухих минеральных удобрений, расфасованных в вёдра. При содействии специалистов Регионального центра компетенций Московской области рабочая группа предприятия внедрила инструменты проекта «Производительность труда».
«В результате компания сократила время протекания процессов на 42% за счёт балансировки операций, загрузки операторов потока и сокращений простоев. Кроме того, на 71% удалось увеличить выработку благодаря внедрению стандартизированной работы и организации рабочих мест по системе 5С», – отметили в пресс-службе.Опыт, полученный при реализации проекта на пилотном потоке, в дальнейшем распространят на всё предприятие.
«РУСИНХИМ» – один из крупнейших российских производителей инновационных специализированных удобрений, средств защиты и продуктов, предназначенных для выращивания растений. Компания также производит инсектициды. Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда», нужно подать заявку на ИТ-платформе.