В Московской области разработали новый карьерный самосвал

26 декабря 2025, 16:40

оригинал Фото: ТК ЛИФТ

«КАМАЗ» вместе с заводом спецтехники «ТК ЛИФТ» из Подмосковья представили новый карьерный самосвал «СКАЛА». Автомобиль разработан на базе шасси новейшего поколения КАМАЗ-65951, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Грузовик будут выпускать специально для перевозки скальных пород и других материалов в разрезах, карьерах, а также по дорогам общего пользования.



Предприятие «ТК ЛИФТ», работающее в Электростали, разработало кузов, изготовленный из высокопрочной стали для работы с такими абразивными и тяжёлыми материалами, как скальные породы. Усиленный козырёк кузова, полностью перекрывает кабину сверху, обеспечивает защиту при работе оператора в кабине. Машина оснащена камневыталкивателями, которые защищают колёса от повреждения камнями.

«Самосвал предназначен для горнодобывающих и строительных компаний. Он рассчитан на сложные условия работы в карьере, строительстве и на других спецобъектах. Особо прочный кузов устойчив к ударам и деформациям при погрузке экскаватором. Высокопрочные марки стали сохраняют геометрию кузова при работе с тяжёлыми грузами», – пояснил гендиректор «ТК ЛИФТ» Никита Харизин.

«Предприятие «ТК ЛИФТ» активно развивает производство в Электростали, в том числе за счёт региональной поддержки. В прошлом году компания построила производственный цех на участке, переданном в льготную аренду по региональной программе поддержки развития импортозамещения», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьевна.