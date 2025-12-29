Стенд Подмосковья наградили на ярмарке народных промыслов за лучшее оформление
Экспозиция Московской области заняла первое место на 38-й выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка 2025». Подмосковье первенствовало в номинации «За лучшее художественное оформление региональной экспозиции», сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
На объединённом стенде области представили изделия ведущих предприятий и мастеров народных художественных промыслов. Участие в выставке-ярмарке приняли восемь подмосковных предпринимателей.
«На стенде Московской области были представлены такие бренды, как «Дущистые радости», керамические изделия мастерской «Ариадна», фарфоровые изделия фабрики «Мануфактура Гарднеръ в Вербилках», матрёшки и неваляшки студии «Гуслица», «Раменские ириски», леденцы ручной работы VARIMARI и многое другое», – говорится в сообщении.Стать участниками выставки-ярмарки предпринимателям региона помог центр «Мой бизнес» Московской области. Он организовал коллективную экспозицию.