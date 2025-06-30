Пострадавший от наркомана в аэропорту Шереметьево малыш начал узнавать отца
Видео: t.me/roshal_kids
Двухлетний мальчик, которого страдающий наркотической зависимостью мужчина швырнул на пол в аэропорту Шереметьево, уже фиксирует взгляд и узнаёт отца. О состоянии маленького пациента рассказала главврач Детского клинического центра им. Л. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
«Мы ребёнка экстубировали, то есть сейчас он дышит сам на поддержке кислорода. Он двигает руками и ногами, фиксирует взгляд, он папу узнаёт. Мы никуда не спешим, никуда не торопимся и очень медленно начинаем его восстанавливать. Мальчик получает всю необходимую терапию. Потихонечку начнём его кормить», – сказала Шаповаленко.Главврач поблагодарила всех неравнодушных к судьбе пострадавшего мальчика.
Ранее сообщалось о ЧП, которое произошло 23 июня в зоне выдачи багажа в аэропорту Шереметьево. Гражданин Белоруссии, находившийся в состоянии наркотического опьянения, подошёл к двухлетнему Ядзану, схватил его и с силой кинул на пол. От удара ребёнок потерял сознание. Его отправили на лечение в Детский центр в подмосковном Красногорске.
Неадекватного мужчину задержали и арестовали.
В понедельник поступила информация о том, что ребёнка вывели из комы. Пока врачи оставили его в реанимации, хотя отмечают положительную динамику. По прогнозам, на реабилитацию уйдёт несколько месяцев.