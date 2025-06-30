Пострадавший от наркомана в аэропорту Шереметьево малыш начал узнавать отца

30 июня 2025, 17:21

Видео: t.me/roshal_kids

Двухлетний мальчик, которого страдающий наркотической зависимостью мужчина швырнул на пол в аэропорту Шереметьево, уже фиксирует взгляд и узнаёт отца. О состоянии маленького пациента рассказала главврач Детского клинического центра им. Л. Рошаля Татьяна Шаповаленко.







«Мы ребёнка экстубировали, то есть сейчас он дышит сам на поддержке кислорода. Он двигает руками и ногами, фиксирует взгляд, он папу узнаёт. Мы никуда не спешим, никуда не торопимся и очень медленно начинаем его восстанавливать. Мальчик получает всю необходимую терапию. Потихонечку начнём его кормить», – сказала Шаповаленко.