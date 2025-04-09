Подмосковные производители овощей получат субсидии на агротехнологические работы

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В феврале Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области объявило о начале приёма заявок на субсидии для региональных фермеров по различным направлениям.
Одной из первых стала программа субсидирования агротехнологических работ на полях с овощами открытого грунта. Отбор участников уже завершён, а общий объём финансирования этой программы господдержки в текущем году составил более 12,9 миллиона рублей.
Сельскохозяйственных производителей, которые получат субсидии:
Подмосковным аграриям доступно шесть курсов в области животноводства
Подмосковье заняло первое место в России по производству кондитерских изделий
В Подмосковье с января вакцинировали более 20,5 тыс. собак
Сельскохозяйственных производителей, которые получат субсидии:
- ООО «Овощная компания АЭСО» — более 4,3 миллиона рублей;
- ООО «Сергиевское» — 1,7 миллиона рублей;
- ООО «Эко Фреш» — 1,6 миллиона рублей;
- ООО «РАМЕНЬЕ» — 1,5 миллиона рублей;
- ООО «Фермерский Агросоюз "За Родину"» — 1,4 миллиона рублей;
- ООО «Весёлый агроном» — 842 тысячи рублей;
- КФХ Соин Сергей Николаевич — 480 тысяч рублей;
- КФХ Орлов Игорь Серафимович — 372 тысячи рублей.
В министерстве сообщили, что в прошлом году пять хозяйств из Дмитрова, Коломны и Каширы воспользовались этой мерой поддержки на общую сумму более 1,7 миллиона рублей. В 2024 году региональные фермеры собрали более 240 тонн овощей с 7,2 тысяч гектаров. Они выращивали такие культуры, как свёкла, капуста, морковь, кабачки, перец и лук.
Подробная информация о государственной поддержке доступна на интерактивном портале «Календарь мер поддержки».
Подробная информация о государственной поддержке доступна на интерактивном портале «Календарь мер поддержки».
Читайте также:
Подмосковным аграриям доступно шесть курсов в области животноводства
Подмосковье заняло первое место в России по производству кондитерских изделий
В Подмосковье с января вакцинировали более 20,5 тыс. собак
Дайана Хусинова