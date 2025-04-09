Подмосковным аграриям доступно шесть курсов в области животноводства

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Для повышения квалификации работников сельского хозяйства и агропромышленного комплекса во втором квартале жителям Подмосковья, занимающимся сельским хозяйством и фермерством, предлагаются курсы по шести профессиональным программа, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
С 19 по 23 мая пройдёт очный курс «Оценка экстерьера молочного скота» с посещением ферм Московской области. Участники изучат основы селекции, научатся оценивать коров по внешним признакам и анализировать полученные данные.
Дополнительно с 26 по 30 мая запланировано дистанционное обучение по теме «Современные технологии заготовки, хранения, оценки и использования кормов». Также с 2 по 6 июня пройдёт очный курс «Искусственное осеменение крупного рогатого скота с основами ультразвуковой диагностики», практические занятия которого будут организованы на предприятиях Московской области.
В планах организовать обучение по программе «Применение информационных технологий в селекционно-племенной работе — ИАС "СЕЛЭКС. Молочный скот" (новые возможности)», практика которого также будет проходить на базе региональных хозяйств.
По окончании обучения слушателям выдадут удостоверения о повышении квалификации установленного образца. Подробную информацию о программах можно изучить на официальном сайте, контактная информация: 8(496)767-68-38, 8(980)530-47-63, 8(496)767-68-38, 8(910)421-14-30, электронная почта: info@ramj.ru.
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