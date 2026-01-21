Подмосковные производители представят медицинскую продукцию в Узбекистане
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает подмосковные компании на международную выставку индустрии здравоохранения Tashkent International Healthcare Exhibition. Она состоится 28-30 апреля в Ташкенте, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
На выставку соберутся представители всех отраслей индустрии здравоохранения – от фармпроизводства до новейших технологий диагностики и лечения. В рамках мероприятия пройдёт специализированная выставка, посвящённая стоматологии, будет развёрнута экспозиция, демонстрирующая достижения фармацевтической индустрии.
На семинарах и конференциях участники обсудят актуальные направления и цифровизацию здравоохранения. Запланированы переговоры между производителями и медучреждениями.
Фонд поддержки ВЭД МО профинансирует аренду площадей, регистрационные сборы и создание коллективного регионального стенда. Расходы на перелёт и проживание участники оплачивают сами. Для участия в выставке нужно подать заявку по ссылке. Заявки принимаются до 20 февраля включительно.
Читайте также: