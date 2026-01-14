Подмосковные производители рыбной продукции вошли в число лидеров отрасли

Подмосковные производители рыбной продукции вошли в число лидеров отраслиПодмосковье занимает прочные позиции в общероссийском рейтинге производителей рыбной продукции. Каждый год подмосковные предприятия производят свыше 62 500 тонн.
Сферу переработки рыбы в регионе представляют более 40 компаний, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Благодаря таким показателям продукция подмосковных производителей стабильно поступает в федеральные и региональные торговые сети. Это значит, что в любом супермаркете покупатель найдёт товар местного производства.
Среди лидеров отрасли в ведомстве назвали такие компании, как АО «РУССКОЕ МОРЕ», ООО «Дальпромрыба» и «Морские традиции».
Как отметили в министерстве, сегодня ситуация на рынке кардинально изменилась – покупатель не ограничен узким набором продуктов. Современные магазины предлагают большой ассортимент – от свежей и охлаждённой до копченой и консервированной рыбы.
Региональные компании успешно внедряют передовые технологии переработки и хранения, обеспечивая высокое качество и разнообразие продукции.