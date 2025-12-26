В Подмосковье в 2026 году построят новый грибоводческий комплекс

26 декабря 2025, 20:53

оригинал

В Орехово-Зуевском городском округе появится грибоводческий комплекс. Инвестиционный проект по строительству реализует ООО «Лесное и торфяное машиностроение», сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Компания уже имеет опыт промышленного выращивания культивируемых грибов в Подмосковье. В округе у неё работает действующий грибоводческий комплекс мощностью 108 тонн готовой продукции в год – порядка 360 000 упаковок.

«Продукция представлена в крупных торговых сетях, в том числе «Метро», «ДА», «Ярче», и востребована у покупателей. Строительство нового объекта позволит более чем в два раза увеличить объём производства – до 220 тонн в год. Проект ориентирован на расширение ассортимента и укрепление позиций региона на рынке свежих грибов», – отметили в ведомстве.