Социальный статус с начала года получили 350 подмосковных предприятий

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В Подмосковье социальными предприятиями с начала года признано 350 компаний малого и среднего бизнеса. Такое решение приняла межведомственная комиссия, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Подтверждать социальный статус предприятиям нужно каждый год. В этом году в регионе социальными признали уже 350 субъектов МСП. 291 из них подтвердил статус, остальные получили его впервые. Подать заявку на признание предприятия социальным можно онлайн на подмосковном портале РПГУ», – пояснила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина ЗиновьеваКак напомнили в министерстве, социальные предприятия могут подать заявку на субсидию. Старт конкурса запланирован на сентябрь. Узнать о поддержке бизнеса, в том числе социальных предприятий, можно на инвестиционном портале Московской области.
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Лора Луганская