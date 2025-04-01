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В индустриальных парках Подмосковных за год реализовали 41 инвестпроект

Фото: пресс-службе компании «КЕНГУРУ.ПРО»

Фото: пресс-службе компании «КЕНГУРУ.ПРО»

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В подмосковных индустриальных парках за 2024 год удалось реализовать более 40 инвестиционных проектов. Такими данными поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Инвесторы выбирают площадки с готовой инфраструктурой. Только в прошлом году на территории индустриальных парков Подмосковья был реализован 41 инвестпроект с суммарным объёмом инвестиций более 12 млрд рублей. В результате в регионе открылись новые предприятия химической отрасли, пищевой промышленности, машиностроения, производства металлоконструкций и так далее», – рассказала Зиновьева.
Например, компания «КЕНГУРУ.ПРО» запустила в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске производство оборудования для уличных спортплощадок, а затем приступила к строительству второго завода, который будет выпускать детские площадки. Инвестиции в проекты составляют 450 млн рублей.

В индустриальном парке «Интер» в Павлово-Посадском городском округе «Производственная компания Горизонт» начала производить металлоконструкции. Инвестиции составили 100 млн рублей.

По данным пресс-службы подмосковного Мининвеста, сейчас в Подмосковье работают 72 индустриальных парка, ещё столько же находятся на этапе реализации. Подобрать площадку в регионе для размещения предприятия, в том числе на территории индустриальных парков, можно на инвестиционной карте.

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В Московской области дан старт экологической акции «Сдай шины на «Мегабак»
01 апреля 2025, 20:11

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Каждый автовладелец с 1 апреля может присоединиться к подмосковной экологической акции по сбору шин. Об этом сообщили в пресс-службе Минчистоты Московской области, организовавшего акцию.
Как пояснили в ведомстве, отправленные на свалку автомобильные покрышки могут разлагаться до 100 лет, нанося вред окружающей среде. А при их сжигании в атмосферу выбрасываются токсичные вещества.

В этом году погода позволила приступить к смене резины немного раньше.
«Уже фиксируем на контейнерных площадках региона случаи сброса шин. Акция каждый сезон позволяет минимизировать число навалов и приобщает жителей к экономике замкнутого цикла. Так, осенью в регионе собрали свыше 870 тонн шин. В этом сезоне надеемся увеличить этот объём», – поделился планами зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Автопокрышки измельчают в резиновую крошку, которую затем используют для создания покрытий на детских и спортивных площадках, добавляют в асфальтобетонные смеси для покрытия дорог.

Чтобы стать участником акции, нужно привезти старые шины в один из пунктов приёма «Мегабак», сделать креативное фото с ними и опубликовать в соцсети ВКонтакте с хештегом #сдалшинынаМегабак.

После завершения акции жюри выберет самые оригинальные фотографии. Победители получат сертификаты на новые шины.

Приз за первое место составит 20 тыс. рублей, за второе – 15 тыс. рублей, за третье место – 10 тыс. рублей.

Акция продлится до 11 мая.

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В подмосковных лесах на месяц раньше зацвели краснокнижные первоцветы
01 апреля 2025, 19:53

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В лесах Московской области почти на месяц раньше обычного зацвели хохлатки, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона. Это растения с очень коротким вегетационным периодом, приходящимся на самое благоприятное время года.
«Растение выходит на свет сразу после таяния снега, цветёт и даёт семена. Затем надземная часть отмирает, а клубень уходит на покой до следующей весны. В России эти первоцветы называют хохлатками. А из-за того, что на цветках у них имеется шпорец, похожий на хохолок на голове жаворонка, род этих растений назвали Corydalis, что в переводе с греческого означает «жаворонок», – рассказали в ведомстве.
В некоторых регионах хохлаток очень мало, поэтому они занесены в местные Красные книги. Так, хохлатка полая числится в Красной книге Московской области.
«Все первоцветы – уязвимые растения. Срывая цветущие побеги, человек отнимает у растений силы, обеспечивающие их выживание до следующей весны. Их популяция постепенно деградирует и может за несколько лет исчезнуть. От этого пострадают шмели, бабочки и пчёлы, которые просыпаются ранней весной. Без них ухудшится состояние и других растений, которым нужны опылители», – отметили в подмосковном Комлесхозе.
Там подчеркнули, что рвать первоцветы нельзя, так как в природе их осталось очень мало. Сорванный цветок уже не даст семян, а новые цветы не вырастут.

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Жителям Подмосковья рассказали о плюсах Программы долгосрочных сбережений
01 апреля 2025, 19:14

Фото: ЦБ РФ

Жители Московской области могут добровольно стать участниками Программы долгосрочных сбережений. Как сообщается на сайте Центробанка России, это новый сберегательный продукт, который позволит гражданам создать подушку безопасности на будущее или получать прибавку к пенсии.
«Чтобы начать формировать сбережения, нужно заключить договор с НПФ, который является оператором программы. Это можно сделать на сайте или в офисе фонда. Затем участник программы вносит любые суммы на свой счёт. Можно перевести на него свои пенсионные накопления, но только в том НПФ, который работает в системе обязательного пенсионного страхования. Предусмотрено и государственное софинансирование», – говорится в сообщении.
Участник программы может обратиться за назначением ежемесячных периодических выплат по истечении 15 лет действия договора или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет – для мужчин. На выбор предлагаются пожизненные платежи или платежи на срок не менее 10 лет. Предусмотрены и другие варианты, в том числе возможность единовременной выплаты, назначение ежемесячных периодических выплат на срок менее 10 лет.

Фото: ЦБ РФ

Одно из преимуществ программы – софинансирование со стороны государства до 36 тыс. рублей в год. На поддержку можно претендовать, если сумма взносов за год – не менее 2 тыс. рублей.

Размер налогового вычета – максимальный, от 52 до 60 тыс. рублей ежегодно, в зависимости от размера доходов участника программы. От уплаты НДФЛ освобождаются взносы на общую сумму до 400 тыс. рублей в год.

Государство гарантирует сохранность средств. Все внесённые в программу средства будут застрахованы на 2,8 млн рублей.

Сбережения могут наследоваться. Все сформированные средства гражданина, за вычетом уже выплаченных, в случае его смерти передаются по наследству правопреемникам, указанным в договоре. Если наследники не были указаны, то сбережения получат ближайшие родственники по общему правилу наследования.

Получить сбережения можно досрочно. В особых жизненных ситуациях участники программы могут получить до 100% сформированных сбережений без потери налоговых льгот и софинансирования – например, для оплаты дорогостоящего лечения и в случае потери кормильца.

Гражданин также вправе подать заявление на перевод пенсионных накоплений из системы обязательного пенсионного страхования в выбранный НПФ. Это можно сделать онлайн через портал госуслуг.

Операторы программы – негосударственные пенсионные фонды.

Больше информации о Программе долгосрочных сбережений можно получить по ссылке.


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Жители Подмосковья могут присоединиться к акции «Сдай макулатуру – спаси дерево»
01 апреля 2025, 18:45

Фото: сайт sdai-bumagu.com

В Подмосковье с 14 апреля по 18 мая 2025 года будет проводиться акция «Эко – марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Об этом сообщили её организаторы.
Мероприятие проводит Всероссийский эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА, Проект «Подари Дерево» при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникации Московской области.
«Цели марафона – предотвратить попадания отходов, являющихся вторичными ресурсами, в окружающую среду, вовлечение их в хозяйственный оборот; формирование экологической культуры у жителей региона; экологическое просвещение и информирование; воспитание у жителей бережного отношения к окружающей среде, популяризация идей ресурсосбережения; улучшение окружающей среды и поддержание чистоты; экономия природных ресурсов – деревьев, воды и электричества – за счёт сдачи макулатуры во вторичную переработку; развитие культуры раздельного сбора мусора», – говорится в сообщении.
Каждому участнику начислят эко-баллы от 500 кг сданной макулатуры, на которые можно будет выбрать призы.

На конкурс приглашаются жители Московской области, волонтёры, юнармейцы, члены молодёжных парламентов, патриотических клубов и объединений, студенты, школьники, образовательные учреждения, молодёжные центры, учреждения и организации любых форм собственности.

Участникам марафона предлагается собрать максимально возможное количество макулатуры – газет; книг; журналов; бумаги; архивных документов для конфиденциального уничтожения. Макулатура перевязывается или укладывается в коробки либо мешки.

Для участия в марафоне следует заполнить заявку на сайте мероприятия. Заявки принимают от физлиц или организаций, собравших не менее килограмма макулатуры.

Победителями станут муниципальные районы и городские округа Московской области, сдавшие в переработку самое большое количество макулатуры в относительном показателе к числу жителей. Их наградят сертификатами о сохранении природных ресурсов и призами.

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В Ивантеевке построят школьный корпус на 350 мест
01 апреля 2025, 17:58

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Реконструкцию Образовательного центра №2 проведут в Ивантеевке, кроме того, к учебному заведению пристроят корпус на 350 учеников. Подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и реконструировать здание Образовательного центра №2 общей площадью более 6 тысяч квадратных метров, расположенное по адресу: Ивантеевка, Хлебозаводская улица, дом №18, а также построить пристройку на 350 мест общей площадью не более 5,5 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.
Завершить работы планируется в 2027 году.

Начальная цена лота составляет 1 миллиард 34 миллиона 87 тысяч 109 рублей 64 копейки. Заявки принимаются до 14 апреля.

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