В индустриальных парках Подмосковных за год реализовали 41 инвестпроект

Фото: пресс-службе компании «КЕНГУРУ.ПРО»
В подмосковных индустриальных парках за 2024 год удалось реализовать более 40 инвестиционных проектов. Такими данными поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Инвесторы выбирают площадки с готовой инфраструктурой. Только в прошлом году на территории индустриальных парков Подмосковья был реализован 41 инвестпроект с суммарным объёмом инвестиций более 12 млрд рублей. В результате в регионе открылись новые предприятия химической отрасли, пищевой промышленности, машиностроения, производства металлоконструкций и так далее», – рассказала Зиновьева.Например, компания «КЕНГУРУ.ПРО» запустила в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске производство оборудования для уличных спортплощадок, а затем приступила к строительству второго завода, который будет выпускать детские площадки. Инвестиции в проекты составляют 450 млн рублей.
В индустриальном парке «Интер» в Павлово-Посадском городском округе «Производственная компания Горизонт» начала производить металлоконструкции. Инвестиции составили 100 млн рублей.
По данным пресс-службы подмосковного Мининвеста, сейчас в Подмосковье работают 72 индустриальных парка, ещё столько же находятся на этапе реализации. Подобрать площадку в регионе для размещения предприятия, в том числе на территории индустриальных парков, можно на инвестиционной карте.
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Лора Луганская