Подмосковные спортсменки победили на этапе Кубка России по стрельбе

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Женская команда Московской области заняла первое место на этапе Кубка России по стрельбе из пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.



«Представительницы Подмосковья поднялись на высшую ступень пьедестала почёта по итогу командных соревнований в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 90 метров», — говорится в сообщении.
В составе подмосковной команды выступали Софья Никулина из Наро-Фоминска и две спортсменки из Краснознаменска: Диана Данилова и Елена Липа.

Второе место заняла столичная команда, а третье место — представительницы Белгородской области.

Этап Кубка России по стрельбе из пневматического оружия среди мужчин и женщин проходит на базе спортивно-стрелкового комплекса «Лисья Нора» в подмосковном селе Игнатово. Турнир стартовал 28 июня и завершится 8 июля.
Лев Каштанов

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