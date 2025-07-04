Подмосковные спортсменки победили на этапе Кубка России по стрельбе
Женская команда Московской области заняла первое место на этапе Кубка России по стрельбе из пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Представительницы Подмосковья поднялись на высшую ступень пьедестала почёта по итогу командных соревнований в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 90 метров», — говорится в сообщении.В составе подмосковной команды выступали Софья Никулина из Наро-Фоминска и две спортсменки из Краснознаменска: Диана Данилова и Елена Липа.
Второе место заняла столичная команда, а третье место — представительницы Белгородской области.
Этап Кубка России по стрельбе из пневматического оружия среди мужчин и женщин проходит на базе спортивно-стрелкового комплекса «Лисья Нора» в подмосковном селе Игнатово. Турнир стартовал 28 июня и завершится 8 июля.