В новую очередь ЖК Skolkovo ONE в Заречье войдут шесть домов и подземный паркинг
Проект новой очереди жилого комплекса Skolkovo ONE в поселке Заречье Одинцовского округа получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках новой очереди в ЖК построят шесть девятиэтажных монолитно-кирпичных домов и подземный паркинг на 433 машины.
«В состав очереди входят четыре односекционных дома, один двухсекционный и один четырёхсекционный. Общая площадь жилья составит около 70 тысяч квадратных метров. На первых этажах предусмотрены коммерческие помещения и общественные пространства», — отметила министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.В жилом комплексе также построят школу, рассчитанную на 1 100 учеников, и детсад на 510 воспитанников.