В новую очередь ЖК Skolkovo ONE в Заречье войдут шесть домов и подземный паркинг

13 июля 2026, 12:02

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Проект новой очереди жилого комплекса Skolkovo ONE в поселке Заречье Одинцовского округа получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В рамках новой очереди в ЖК построят шесть девятиэтажных монолитно-кирпичных домов и подземный паркинг на 433 машины.





«В состав очереди входят четыре односекционных дома, один двухсекционный и один четырёхсекционный. Общая площадь жилья составит около 70 тысяч квадратных метров. На первых этажах предусмотрены коммерческие помещения и общественные пространства», — отметила министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.